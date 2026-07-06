Las compras con tarjetas de crédito cortaron cinco meses de caída y volvieron a crecer en junio

Las operaciones con tarjetas de crédito registraron en junio un crecimiento real del 0,6% mensual y cortaron una racha de cinco meses consecutivos de caída. De acuerdo con un informe de First Capital Group, el saldo financiado llegó a $25,2 billones, con una suba nominal del 2,6% respecto de mayo y un incremento interanual del 29,2%. Sin embargo, al descontar la inflación, la comparación anual reflejó una baja del 3,4% y el balance del primer semestre continuó en terreno negativo.

Desde la consultora atribuyeron el repunte a la reaparición de incentivos comerciales y financieros que buscaron reactivar las compras con plástico.

“El regreso de las promociones bancarias, asociadas a importantes jugadores del comercio minorista, impulsó con éxito la vuelta del consumo con tarjetas. También se observó la aplicación de cuotas sin interés en plazos más extendidos, hasta 18 cuotas, y promociones para el uso de tarjetas a través de los aplicativos propios que utilizan el código QR”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

El relevamiento, elaborado con datos informados por el Banco Central sobre el stock al 30 de junio, mostró que la mejora del sexto mes del año modificó la tendencia de los últimos meses, aunque todavía no alcanzó para compensar la retracción acumulada desde el inicio del año. En ese contexto, el crecimiento mensual se configura como el primer dato positivo luego de un período marcado por un menor dinamismo del consumo financiado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además planteó que las promociones bancarias y los planes de financiación volvieron a ocupar un lugar central en la estrategia de los comercios para estimular las ventas.

Un semestre que sigue en rojo

Más allá del cambio de tendencia registrado en junio, la evolución de los últimos meses todavía muestra un escenario heterogéneo. La comparación trimestral arrojó una baja real del 0,5%, mientras que el saldo financiado mediante tarjetas acumuló una contracción real del 7,6% durante el primer semestre.

Ese resultado refleja el impacto que tuvo la debilidad del consumo durante buena parte del año. No obstante, la mejora registrada en junio permitió moderar esa dinámica y aportó una señal diferente respecto de los meses previos, con una recuperación que, según el informe, todavía avanza de manera gradual.

Las cifras también mostraron que el crecimiento nominal continuó por debajo de la variación acumulada de precios en la comparación anual. Aunque el saldo total pasó de $19,5 billones en junio de 2025 a $25,2 billones un año después, la medición ajustada por inflación mantuvo un retroceso del 3,4%.

Qué pasó con las compras en dólares

El financiamiento en moneda extranjera también mostró un avance durante junio. El saldo financiado en dólares mediante tarjetas de crédito aumentó 3,1% respecto del mes anterior y alcanzó los US$760 millones.

En la comparación interanual, el stock creció 18,9%, frente a los US$639 millones registrados al cierre de junio del año pasado. Sobre ese segmento, Barbero sostuvo que “los valores de la cartera se mantienen dentro de los parámetros del último año”. (con información de TN)