Por qué Sociedad Sportiva y Argentino se juegan partidos clave por el TRP A

Argentino recibirá a Los Cardos en busca de su primera victoria en el TRP A. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Si bien todos los partidos tienen su importancia, a Sociedad Sportiva y Argentino se les vienen este sábado dos duelos con una trascendencia diferente en el Regional Pampeano A de rugby.

Por la cuarta fecha, Las Palomas visitarán mañana a Mar del Plata Club y El Chacho recibirá a Los Cardos, en partidos cuyas Primeras jugarán a las 14.

En el caso del equipo blanco se trata de un duelo de candidatos y con quien comparte hoy el 2º lugar, a sólo un punto del líder Universitario (Mar del Plata). Con quien ambos igualan el buen arranque con tres victorias (invictos), aunque con un punto bonus menos.

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Sociedad Sportiva ya conoce la victoria como visitante ante rivales de peso, tal como lo demostró en el Torneo del Interior B con éxitos en Tucumán y Mendoza. En caso de ganar, será el cuarto consecutivo en el TRP A y el número 18 desde que comenzó la temporada 2026. El Blanco viene de ganarle a Comercial en La Carrindanga 24-8, mientras que "Mardel" se impuso a Argentino 69-5.

La gran campaña bahiense también se replica en las demás categorías, que marchan 3-0 y puntaje ideal (15).

En primera división contará por primera vez con Thiago Loiacono como capitán ante la baja por lesión de Francisco Cantalejos. Además, para este vieje se incluyó a la Preintermedia B, con lo cual serán cuatro equipos en cancha que abrirán la programación 10.30 (Preintermedia A). Desde las 12.30 jugarán en simultáneo la Preintermedia A y la Intermedia, para luego dar paso a las Primeras.

Mismos horarios para Argentino en el Country, donde recibirá este sábado a Los Cardos con el objetivo de asegurar sus primeros puntos en el campeonato.

El duelo principal será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur), quien tendrá como colaboradores a Juan Ignacio Rosello-Omar Villafañe, a su vez encargados de arbitrar Intermedia y Preintermedia, respectivamente.

El XV Azul marcha último, con 0-3 en las tres categorías (sin puntos) y viene de caer en su visita justamente a Mar del Plata Club (69-5). La diferencia no es sustancial con relación a la campaña de Cardos, que con excepción de la Preintermedia (lleva 6 puntos), no ganó partidos y levantó sólo un punto bonus en Primera.

Los otros encuentros de la jornada de mañana serán Comercial-Sporting y San Ignacio-Universitario (M).

Las formaciones

Titulares y suplentes de los clubes bahienses para la cuarta del TRP A:

Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitia, 2. Santiago Bancora, 3. Ignacio Luciano Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono (capitán), 7. Luca Loiacono, 8. Agustin Antinori; 9 Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11 Alan Martinez, 12 Joaquín Rey Saravia, 13 Tomás Bermudez, 14 Pedro Zorzano; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Sustitutos, 16. Matias Stalldecker, 17. Mauricio Torrisi, 18. Uriel Troncoso, 19. Martín Dosio, 20. Gerónimo Rivas Pompei, 21. Juan Cruz Montoli, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Felipe Serrat.

Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Manuel Otero; 4 Santiago Ramos y 5 Martiniano Barsellini; 6. Franco De Rosa, 7 Emiliano Barrera, 8 Nicolás Marengo; 9 Pedro Selvarolo (capitán) y 10 Tomás Expósito; 11 Agustín Grunewald, 12 Guido Marconi, 13 Alejo Marconi, 14 Franco Litterio; 15. Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Recambio, 16. Valentín Infante, 17. Franco Carrera, 18. Cristian Villarreal, 19. Julian Gargiulo, 20. Pascual González, 21. Matías d'Empaire, 22 Martín Olivero y 23. Francisco Muñiz Bullrich.

Regional Pampeano B

Universitario tendrá libre este fin de semana en la disputa de la quinta fecha del Regional Pampeano B.

Las Pirañas reprogramaron para el sábado 18 el encuentro que deben afrontar de visitante contra Uncas de Tandil.

El resto se jugará entre mañana y el domingo: Pueyrredón-Biguá (sábado), Los Miuras-Los 50 (sábado) y Unión del Sur-Estudiantes de Olavarría (domingo).