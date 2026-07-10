España le ganó a Bélgica en el cierre y habrá un partidazo en semifinales

España venció esta tarde a Bélgica en el partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

El combinado español se impuso por 2 a 1 en el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El gol definitivo lo anotó Mikel Merino, a los 88 minutos, luego de un rebote largo del arquero Senne Lammens, quien había reemplazado a Thibaut Courtois (lesionado) minutos antes.

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Previamente, el equipo dirigido por Luis De La Fuente había comenzado en ventaja con el tanto de Fabián Ruiz, a los 30 minutos.

Mientras que a los 41, los belgas habían empatado temporalmente por intermedio de Charles de Ketelaere, en lo que es hasta ahora el único gol recibido por España, cortándole una racha de 650 minutos con la valla invicta de Unai Simón.

En la próxima instancia, los españoles se medirán ante Francia, en una semifinal que promete ser un partidazo.

El encuentro se jugará el martes, desde las 16, en Dallas.