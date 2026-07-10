El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 11 de julio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo con bancos de niebla y algunas lloviznas. El viento tendrá intensidad de leve Sudeste. La visibilidad será regular a buena.
En la tarde tendremos tiempo frío con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 5 grados centígrados.