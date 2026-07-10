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El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 11 de julio en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 11 de julio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo con bancos de niebla y algunas lloviznas. El viento tendrá intensidad de leve Sudeste. La visibilidad será regular a buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 5 grados centígrados.

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