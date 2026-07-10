Bahía Blanca dice presente en el Provincial de Atletismo con una nutrida delegación

Bahía Blanca estará representada este fin de semana en el Campeonato Provincial de Atletismo de las categorías Mayores y U23, que se disputará en la pista sintética "Justo Román" de la ciudad de Mar del Plata.

La delegación está integrada por atletas de los clubes EMA y VR Entrena, quienes buscarán destacarse en distintas pruebas y, en varios casos, conseguir marcas importantes de cara a futuros compromisos nacionales.

En la categoría Mayores competirán Quimey Sosa (EMA), en las pruebas de 100 y 200 metros; Nayla Chaves (EMA), en lanzamiento de jabalina; y Lucas Zanconi (EMA), en los 1.500 y 5.000 metros.

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Uno de los aspectos más destacados de la participación bahiense será el regreso de representantes en pruebas combinadas después de varios años.

En la categoría U23 competirán Lola Hippener y Federico Corzo, ambos de VR Entrena, quienes afrontarán el heptatlón y el decatlón, respectivamente.

También en U23 estará presente Luca Piccirillo (EMA), quien competirá en los 110 metros con vallas.

Además, varios atletas de la categoría U20 subirán de nivel para participar en el certamen provincial. Se trata de Diego Teijeiro (VR Entrena), Mauro Pezzutti (EMA), ambos en 100 y 200 metros; Florencia Wirscke (EMA), en lanzamiento de bala y disco; y Rocío Detzel (EMA), en las pruebas de 800 y 1.500 metros.

La delegación se completa con dos atletas U18 que buscarán alcanzar las marcas mínimas para clasificarse al Campeonato Nacional de su categoría. Agustín Estivaletti (VR Entrena) y Ramiro Calvo (EMA) competirán en las pruebas de 100 y 200 metros con ese objetivo.

Con representantes en prácticamente todas las áreas del atletismo -velocidad, medio fondo, lanzamientos, vallas y pruebas combinadas-, Bahía Blanca volverá a tener una destacada presencia en uno de los certámenes más importantes del calendario provincial.