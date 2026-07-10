Los maestros mayores de obra terminaron pegando los últimos ladrillos en la construcción de Sportivo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Sportivo Bahiense estuvo al frente de principio a fin ante San Lorenzo, sacando 14 de máxima y manteniendo en gran parte la diferencia de dos dígitos, aunque sufrió cuando se vio apenas 2 arriba a flata de 3 minutos y fue ahí donde se hicieron cargo los experimentados, Agustín Amore y Gonzalo Martínez, para ganar 82 a 73.

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De esta manera, el tricolor igualó (1-1) la serie final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, que se juega al mejor de cinco.

Sportivo salió muy firme defensivamente, con Boccatonda siguiendo a Aguirre, Montes a Matute Martínez y Ayala pegado a Coria intentando cortar el circuito ofensivo. Y le funcionó, porque colectivamente estuvo activo, con cambios a tiempo y congestionando cada vez que la pelota entró en la pintura.

A la vez, adelante Montes aprovechó que lo liberaron y anotó 7 de los primeros 11 puntos (11-5).

San Lorenzo atacaba con un par de movimientos y, acaso demasiado rápido, intentaba jugar interior, estableciendo de espaldas para el 1x1 a Coria o, como alternativa, De Pástena. El problema era que no corrían demasiados segundos como para llegar a desestabilizar la defensa.

De todos modos, poco a poco Coria naturalmente fue lastimando ofensivamente y sumando 9 de los 12 puntos de su equipo recortaron a 1.

Mientras tanto, Sportivo alimentaba su juego con rompimientos permanentes y un Ayala encendido (9 de los 16 puntos de su equipo), y con un triple de Stach a su ingreso el tricolor sacó la máxima -hasta ahí- en 8 minutos: 19-12.

Sanlo se mostró permisivo en la primera línea defensiva y enfrente sufrió 6 pérdidas producto de la muy buena defensa tricolor.

El 22-17 del primer cuarto rápidamente se extendió a 24-17 en el inicio del segundo, con una conversión de Stach y después sacando faltas atacando el canasto. Por ahí era el camino del equipo de Miguel Loffredo.

Atrás, probó con una zona y Matute respondió con un triple, por lo que rápidamente volvió a lo que más resultado le había dado.

Junto a eso, Gonzalo Martínez logró destrabarse de la férrea defensa en un par de oportunidades y marcó diferencias, para sacar la máxima hasta ahí el tricolor: 34-24.

No obstante, Sportivo bajó los porcentajes, San Lorenzo dominó en su tablero con un buen trabajo de Mariezcurrena -también adelante- y recortó a 4 (36-32) restando 2 minutos para el cierre del segundo cuarto.

Claro que de ahí al final del primer tiempo, Sportivo terminó con la máxima: 45-34, a partir del crecimiento del experimentado Amore.

Manteniendo la tendencia, el local sacó 14 de luz (otra vez estiró la máxima) con triple de Tuero y poco después Coria salió con 4 faltas.

El trámite se puso más caliente, empezó la final. San Lorenzo fue seguido a la línea y no falló (10-11 libres en el cuarto) y bajó a 9.

Aunque le costó, ya condicionado también por las cuatro faltas de Matute y De Pástena, mientras que Sportivo mantuvo la fluidez, los buenos porcentajes de libres (9-10 en el cuarto) y el liderazgo de Amore, para volver a los 14 de ventaja y después, entrar 11 arriba al último período: 65-64.

Apelando como recurso alternativo a una clásica defensa zonal y Ramiro Aguirre manejando los tiempos, San Lorenzo pudo recortar y se puso a 2: 71-69.

A falta de 5m49 en medio la cancha y retrocediendo defensivamente, le sancionaron falta a Coria sobre Stach y el zurdo salió por quinta.

Al mismo tiempo hubo técnica al banco de San Lorenzo y a Tuero, que tuvo que irse por sumar la segunda falta.

Definitivamente el trámite se hizo desprolijo, hablado y marcado de imprecisiones.

Había que ver quién tenía mayor capacidad para cerrarlo.

Sportivo no la metía contra la zona y San Lorenzo encontraba respuestas en el experimentado Aguirre, más el obrero Mariezcurrena y logró entrar a los últimos 3 minutos 72-70, abajo, ya sin de Pástena en cancha.

Un doble de Stach (que metió 9 de 13 en libres) le dio ventaja de 4 a Sportivo. Y a partir se hicieron dueños los de mil batallas. Primero, Amore anotando un tiro medio (76-70) con dos minutos por jugar, y restando 1m15 clavó un triple Gonzalo Martínez: 79-70.

Resultó clave esa diferencia, porque Ramiro Aguirre respondió con un triple (79-73), enfrente Montes falló un doble y a la vuelta Ayala se quedó con el rebote del tiro de Mariezcurrena, además de convertir 1 de 2 en libres luego de recibir falta.

Restaban 40 segundos, tiempo para que Aguirre tomara un triple y, finalmente, lo cerrara Gonzalo Martínez con dos libres.

El próximo martes volverán a verse las caras en el Norberto Tomás, donde todo empezó. Y que poco cambió desde entonces...

La síntesis:

Sportivo Bahiense (82): M. Boccatonda (2), G. Martínez (15), U. Montes (17), E. Miguel (3), M. Ayala (10), fi; J. Tuero (3), G. Stach (14), A. Amore (15), B. Guaglianone, L. Spinaci (3) y T. Boubbe. DT: Miguel Loffredo.

San Lorenzo (73): R. Aguirre (13), M. Martínez (10), L. Fernetich (3), J.I. De Pastena (4), J. Coria (15), fi; J.P. Fuentes (4), N. Diez (4), S. Seewald, F. Mariezcurrena (15), N. Herbik (5) y L. Miranda. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Sportivo, 22-17; 45-34 y 65-54.

Incidencia: fue descalificado Joaquín Tuero por doble técnica.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Juan Cruz Schernenco.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: 1-1.