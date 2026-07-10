Lionel Scaloni, en la previa a los cuartos de final: “Jugaremos muy parecido al partido pasado”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anticipó que no tiene pensado hacer grandes modificaciones en el equipo titular que enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, al comentar que jugaría “muy parecido” al encuentro pasado, aunque “también podría haber algún cambio”.

El director técnico agregó que “los cambios hechos fueron porque el equipo siempre puede mejorar”, para también valorar el ingresó del mediocampista Leandro Paredes y el regreso del volante Alexis Mac Allister al costado izquierdo del mediocampo.

El representativo argentino se medirá con Suiza este sábado 11 de julio a las 22:00 (horario argentino), en el estadio Arrowhead de Kansas City, en Estados Unidos, en búsqueda de clasificar a su segunda semifinal mundialista consecutiva, tras el título en Qatar 2022.

En la previa a otro duelo eliminatorio fundamental de la Selección argentina en el Mundial 2026, el entrenador comentó qué buscará con el equipo titular ante Suiza, aunque sin dar muchos detalles.

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“Repetir equipo no sería descabellado” comenzó a desgranar el entrenador, ya que es algo que hizo “algunas veces”, además de asegurar que su equipo tendría un once titular “muy parecido” al del duelo con Egipto, ya que considera que el equipo “hizo muy buenas noches” aquel mediodía, “más allá de la locura del partido”.

Además, el DT de 48 años anticipó que entre los centrodelanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez “mañana juega uno”, aunque también destacó que le “dieron un montón” cuando compartieron la cancha ante Egipto, por lo que les tiene una valoración “positiva”, agradeciéndoles “porque trabajan a destajo” cuando la Selección no tiene la pelota.

En cuanto a la posibilidad de contar con los 26 convocados en plena forma y preparados para jugar, el entrenador detalló que la situación física “pintaba más negra de lo que está ahora” al principio de la concentración, ya que sabían que no iban a poder contar con jugadores fundamentales como Paredes y el lateral Nicolás Tagliafico desde el principio, por lo que tuvieron que hacer “retoques” en base a eso, por lo que le alegra poder haber sacado el problema adelante y seguir compitiendo.

Acerca del futuro rival, el pujatense remarcó que “no hay rival fácil”, opinando también que Suiza es “un muy buen equipo”, que compite contra las mejores selecciones y “siempre sale adelante”, para luego destacar su tradición en los mundiales, jugadores de experiencia y fortaleza física, que le permitió eliminar a una Selección colombiana que “venía haciendo un trabajo enorme”.

Sobre sus dirigidos, Scaloni repitió que cree que el equipo está “bien” y destacó los momentos positivos en los encuentros ante Cabo Verde y Egipto, realizando una comparación con las semifinales de Qatar 2022: “con Croacia ganamos 3-0 y creo que nos habían manejado la pelota mucho más que Egipto, por ejemplo”.

Además, el entrenador valoró que a sus dirigidos no les pesa la “responsabilidad” de jugar este tipo de partidos y puso el foco en el astro Lionel Messi, sobre quien comentó que “corre casi siempre parecido en los partidos”, para reconocer que está “muchísimo más resolutivo”, destacando su increíble condición física a los 39 años y sentenciando: “creo que mientras él quiera va a ser el mejor, hasta los 50 años”.

Por último, el director técnico campeón del mundo y bicampeón de América afirmó que ni siquiera considera decirle al “10” que deje de patear los penales y valoró su inteligencia y creatividad para jugar los últimos minutos del partido pasado como delantero por derecha, reconociendo que su equipo se mueve “en función de lo que hace él”.