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Punta Alta.

Dos motociclistas heridos tras chocar con una camioneta

En la esquina de Espora y 11.de Septiembre.

Foto: La Nueva.

Dos personas que circulaban en moto resultaron heridas tras chocar con una camioneta.

Ocurrió alrededor de las 19:15, en la esquina de Espora y 11 de Septiembre.

La moto iba por Espora y chocó contra la puerta trasera izquierda de la camioneta Volkswagen Amarok, que transitaba por 11 de Septiembre

Los ocupantes de la moto fueron atendidos en el lugar por paramédicos y trasladados a un hospital en ambulancia, debido a las lesiones sufridas.

Policía cortó el tránsito y preservó el lugar hasta la llegada de los peritos 

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