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Punta Alta.

Caravana en Pehuen Co para recibir una nueva autobomba

Convocan los bomberos voluntarios de esa localidad.

Los bomberos voluntarios de la localidad rosaleña de Pehuen Co anunciaron que realizarán una caravana para dar la bienvenida a una nueva autobomba para el cuartel.

"Con enorme orgullo queremos, invitar a toda la comunidad a recibir nuestro nuevo camión forestal, una incorporación que fortalecerá la capacidad de respuesta de nuestros Bomberos Voluntarios ante incendios forestales y otras emergencias", indicaron.

Con esta caravana, los servidores públicos convocan a toda la comunidad, desde las 15 del sábado 18 de julio, en la rotonda de ingreso a Pehuen Co.
 

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