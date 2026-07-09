Caravana en Pehuen Co para recibir una nueva autobomba

Los bomberos voluntarios de la localidad rosaleña de Pehuen Co anunciaron que realizarán una caravana para dar la bienvenida a una nueva autobomba para el cuartel.

"Con enorme orgullo queremos, invitar a toda la comunidad a recibir nuestro nuevo camión forestal, una incorporación que fortalecerá la capacidad de respuesta de nuestros Bomberos Voluntarios ante incendios forestales y otras emergencias", indicaron.

Con esta caravana, los servidores públicos convocan a toda la comunidad, desde las 15 del sábado 18 de julio, en la rotonda de ingreso a Pehuen Co.

