Paritaria bonaerense: el Gobierno elevó al 7% la propuesta de aumento salarial

En el marco de la negociación colectiva para los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, el ejecutivo bonaerense ofreció un aumento del 7% para el régimen 10.430, pases a planta permanente y otras mejoras laborales. La Asociación Trabajadores del Estado Buenos Aires consultará la oferta, que también alcanza a los jubilados.

La propuesta implica un incremento del 5% en julio y del 2% en agosto sobre los haberes de junio. En relación con la estabilidad laboral se avanzó por el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores de planta temporaria que ingresaron hasta diciembre de 2025.

Se dijo que el Gobierno anunció la conformación de una mesa técnica de auxiliares de la educación el 6 de agosto, para ir hacia una nueva resolución para los auxiliares del sector. Además se acordó la convocatoria a mesa técnica para abordar la discusión de un futuro Convenio Colectivo de Trabajo. También se estableció la convocatoria a la mesa técnica de carrera administrativa de la Ley 10430.

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En ese sentido, se convocará a la mesa técnica de salud para la reglamentación de cambio de régimen estatutario, a la mesa técnica de mantenimiento y producción de equipamiento y en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

La reapertura de la negociación salarial quedó definida para el mes de septiembre con el objetivo de realizar un seguimiento sobre la evolución de los precios y de los ingresos en el sector público, así como para continuar por el camino que le ponga fin a la precarización laboral en la provincia.

Claudio Arévalo, secretario general de la ATE provincial reiteró que “el gobierno provincial viene demostrando que pese al ajuste que realiza Milei se pueden continuar haciendo esfuerzos y llevando adelante discusiones paritarias, aunque somos conscientes de la dificultad que tiene la provincia debido a la quita de 26,6 billones de pesos en concepto de aportes genuinos que el gobierno nacional nos ha hecho a los bonaerenses”.

Sin embargo, advirtió que “necesitamos recomponer el salario de los que menos cobran que son los auxiliares de la educación, solicitamos pases a planta permanente ya que están precarizados 14.000 trabajadoras y trabajadores. Y aunque se viene dando un proceso gradual por antigüedad necesitamos que cuando Kicillof termine su mandato estén todos en planta permanente”.

Fuente: ate.org.ar