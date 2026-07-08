Liliana Taboada asumió la presidencia del comité de la UCR en Coronel Rosales

La Unión Cívica Radical de Coronel Rosales inició una nueva etapa institucional con la asunción de sus autoridades partidarias, tras el proceso electoral interno, e inauguró una nueva etapa para ese espacio político rosaleño.

La presidencia del comité recayó en la actual concejala Liliana Noemí Taboada, quien estará acompañada en la vicepresidencia por el doctor Julio Ricardo Amaya.

a nueva conducción combina experiencia, renovación y vocación de servicio, con el objetivo de fortalecer al radicalismo como una fuerza política cercana a los vecinos y preparada para construir una alternativa de gobierno para Rosales.

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Acompañan en la mesa directiva, Viviana Carmena y Fabián Crisafulli, como secretaria general y tesorero, respectivamente.

En representación del distrito ante la Honorable Convención de la Provincia de Buenos Aires, fueron proclamados Eduardo Daniel Odasso y Diego Azzaretti, como convencionales provinciales.

Al asumir la presidencia, Taboada expresó que "el radicalismo nació para transformar la realidad y volverá a hacerlo cada vez que ponga a las personas por encima de los intereses personales. Abrimos las puertas de este comité a todos los vecinos que quieran construir una ciudad mejor, porque estamos convencidos de que Coronel Rosales necesita una política que escuche, dialogue y tenga el coraje de impulsar las transformaciones que Coronel Rosales necesita. Ese será nuestro compromiso y nuestro trabajo todos los días".

Por su parte, Amaya indicó que "el desafío es volver a hacer del comité un ámbito de encuentro, participación y debate de ideas. El radicalismo tiene una enorme responsabilidad histórica y debemos estar a la altura de lo que la sociedad espera de nosotros: propuestas serias, diálogo y compromiso con cada vecino. No venimos a administrar un partido; venimos a construir la alternativa que Coronel Rosales necesita.”

Juventud radical

La renovación institucional también alcanzó a la Juventud Radical, que eligió como presidenta a Natasha Lopetegui, acompañada por Giuliana Ibarra en la vicepresidencia. Asimismo, Máximo Omar Pozo y Victoria Sánchez fueron elegidos como delegados ante la Junta Ejecutiva Provincial de la Sexta Sección Electoral.

La nueva conducción destacó que la participación de los jóvenes constituye uno de los pilares para fortalecer el partido y garantizar el recambio generacional dentro del radicalismo.

Lopetegui, expresó que "asumo esta responsabilidad con enorme compromiso y la convicción de que los jóvenes tenemos mucho para aportar a la construcción del futuro de Coronel Rosales. Queremos una Juventud Radical abierta, participativa y cercana, que escuche, forme nuevos dirigentes y trabaje junto a los vecinos. Vamos a honrar la historia del radicalismo con ideas, esfuerzo y vocación de servicio, convencidos de que el recambio generacional es fundamental para construir la alternativa que nuestro distrito requiere".