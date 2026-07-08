Actualización de la aplicación del estacionamiento medido

Desde el Municipio se indicó que fue actualizada la aplicación móvil del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para dispositivos Android.

La nueva plataforma, que ya se encuentra disponible para su descarga en la tienda oficial Play Store, pasará a denominarse SEM MOBILE.

Con el objetivo de garantizar una transición ordenada, la aplicación municipal actual permanecerá activa en Play Store hasta el 22 de julio de 2026 inclusive.

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A partir de esa fecha, será dada de baja y SEM Mobile quedará como la única aplicación oficial disponible para Android en el distrito.

Se destacó que los usuarios de iOS (iPhone), bots de mensajería o quienes compran crédito en puntos de venta adheridos no se verán afectados por este cambio.

¿Cómo empezar a usarlo?

Los automovilistas simplemente deberán descargar la nueva app, seleccionar el Municipio e ingresar con su usuario y contraseña habitual.

No eliminar el usuario

Bajo ninguna circunstancia se debe borrar la cuenta actual, ya que de lo contrario se perderá el saldo disponible y el historial de movimientos.

Al iniciar sesión en la nueva app de la forma indicada, el saldo y los datos se conservarán automáticamente.

Si un usuario no visualiza la aplicación en Play Store en este momento, la misma aparecerá publicada de forma progresiva en los próximos días.

Uso en otros municipios y contraseñas

Los automovilistas deben poseer un usuario por cada municipio en el que estacionen.

En caso de viajar y utilizar el sistema en otra localidad, deberán finalizar sesión en la app, seleccionar el municipio correspondiente e iniciar sesión con los datos registrados en ese lugar.

Ante cualquier inconveniente, se recomendó utilizar las opciones de recuperación de contraseña del sistema o comunicarse con los canales de atención habituales de la municipalidad.