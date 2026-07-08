Más de 200 jóvenes de todo el país se instruyen para ingresar como marineros

Más de 200 jóvenes provenientes de diferentes puntos del país comenzaron el Período Selectivo Preliminar (PSP) en la Brigada Anfibia de Infantería de Marina (BRIM), con el objetivo de egresar como Aspirantes a Marinero Tropa Voluntaria.

Los postulantes ingresaron a la plaza de armas de la BRIM, donde fueron recibidos por el jefe de la Agrupación PSP, Capitán de Corbeta Daniel Víctor Sergio Luna Montiel y el cuerpo de instructores que los acompañarán durante el proceso de adaptación.

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Durante la recibida, se les comunicó el objetivo a cumplir durante este período y se les brindó un resumen del cronograma previsto para la fase de incorporación, que incluye exámenes médicos, conocimiento del establecimiento y el primer contacto con la vida militar, antes de pasar a la instrucción propiamente dicha con pruebas físicas terrestres y acuáticas.

El Período Selectivo Preliminar se extenderá hasta los primeros días de septiembre; una vez concluido, los jóvenes que lo finalicen satisfactoriamente pasarán a formar parte del Cuerpo de Aspirantes e iniciarán el ciclo lectivo correspondiente.