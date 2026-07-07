Nuevo procedimiento para las licencias profesionales de conducir

A partir de este mes entra en vigencia el nuevo procedimiento para la obtención de las licencias profesionales de conducir correspondientes a las categorías C, D y E con carácter interjurisdiccional, informaron desde la Dirección de Tránsito del Municipio de Coronel Rosales.

La principal modificación establece una diferenciación entre las licencias jurisdiccionales, válidas para realizar transporte únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires, y las interjurisdiccionales, destinadas al transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias.

Los aspirantes a obtener una licencia interjurisdiccional deberán realizar antes la evaluación psicofísica y la capacitación y/o evaluación teórico práctica, en prestadores externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Una vez cumplidos esos requisitos, el trámite deberá completarse presencialmente en el Centro de Emisión de Licencias del Municipio.

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Agregaron que las categorías C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán tramitarse tanto bajo la modalidad jurisdiccional como interjurisdiccional, según las necesidades del conductor. En cambio, las C2, C3 y E1 con carácter interjurisdiccional deberán cumplir obligatoriamente con las instancias ante prestadores externos habilitados.

Desde Tránsito añadieron que el funcionamiento general del sistema de licencias no se modifica. El trámite continuará iniciándose y finalizando de forma presencial en el Centro de Emisión de Licencias, se mantienen las vigencias establecidas por la normativa provincial, las tasas correspondientes y la emisión de la Licencia Nacional de Conducir en formato físico como documento válido para circular.

