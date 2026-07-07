Comenzaron los trabajos para renovar el colector cloacal sobre calle Jujuy

El Municipio de Coronel Rosales informó que comenzaron los trabajos de recambio del colector cloacal sobre calle Jujuy, entre Catamarca y San Luis, una intervención que busca mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en ese sector de Punta Alta.

La obra, ejecutada por ABSA, contempla la renovación de aproximadamente 300 metros de cañería y una inversión superior a los 150 millones de pesos. Forma parte de un plan de infraestructura sanitaria que, en conjunto, supera los 1.750 millones de pesos para la ciudad.

En paralelo, continúa avanzando el proceso administrativo para el inicio de otra de las obras de saneamiento más importantes de los últimos años en Punta Alta. A través de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), se renovarán más de 30 colectores cloacales en distintos sectores de la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto actualizado de 1.607 millones de pesos y ya recibió un anticipo financiero de 257 millones, lo que permitirá el comienzo de los trabajos en los próximos días.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones representan una inversión histórica en infraestructura sanitaria. El objetivo es reemplazar conductos con un importante grado de deterioro por su antigüedad, optimizar el funcionamiento del sistema cloacal y brindar una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos, en el marco del trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.