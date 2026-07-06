La Libertad Avanza impulsa un programa integral de reparación de hundimientos y pavimento

Desde el bloque de La Libertad Avanza de Coronel Rosales presentaron un proyecto de resolución mediante el cual solicitan al Departamento Ejecutivo la urgente implementación de un Programa Integral de reparación de hundimientos y deterioros del pavimento en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa surge "ante la creciente preocupación de la comunidad por el estado de numerosas calles, donde en los últimos meses se han registrado reiterados hundimientos, roturas del pavimento y deformaciones que representan un riesgo para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. Sumado a esto, no existe un análisis técnico de los hundimientos por parte del gobierno municipal y la situación es cada vez más compleja".

Al respecto, el concejal del bloque de La Libertad Avanza, Santiago Maidana, manifestó: “Es preocupante la cantidad de nuevos hundimientos del pavimento que hay semana a semana en casi todas las calles de Punta Alta, pero más preocupante es la inacción del intendente Aristimuño y su gabinete en este tema”.

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Asimismo, agregó: “Vemos que se ponen corralitos por todos lados, pero no se repara nada, es una vergüenza la imagen que presenta la ciudad, se hunden pedazos de cuadras enteras y nadie del gobierno municipal se ocupa del tema”.

Por este motivo, los concejales proponen que el Municipio convoque a profesionales técnicos especializados para llevar adelante la identificación, señalamiento, evaluación y diagnóstico de cada uno de los hundimientos existentes, determinando sus causas y estableciendo prioridades de intervención.

En ese sentido, Maidana sostuvo: “Le pedimos al intendente que si no tiene un equipo a la altura, o no cuenta con los profesionales que sepan del tema, convoque a colegios técnicos que puedan hacer un análisis de la problemática. Punta Alta se está hundiendo y el intendente está ocupado en darse abrazos con Kicillof, en vez de atender los temas graves que afectan a la comunidad”.

Guía para atraer inversiones

El proyecto de ordenanza presentado por el bloque de La Libertad Avanza para la creación de una “Guía para Inversores en Coronel Rosales” obtuvo despacho favorable en la Comisión de Desarrollo Distrital, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del Honorable Concejo Deliberante y será tratado en la próxima sesión ordinaria (el miércoles 8).

La iniciativa tiene como objetivo brindar información clara, actualizada y accesible a emprendedores, empresas e inversores interesados en desarrollar actividades productivas, comerciales, turísticas, tecnológicas y de servicios en nuestro distrito.

Esta ordenanza establece la posibilidad de que emprendedores que no conocen los beneficios y requisitos para emprender, lo obtengan de una manera sencilla y clara ingresando a la página web del Municipio.

La concejal Josefina Aguilera mencionó que “muchas veces los potenciales inversores desconocen los procedimientos, beneficios y las condiciones existentes para desarrollar proyectos en la ciudad”

La propuesta establece la elaboración de una guía oficial que contendrá información sobre beneficios y exenciones impositivas vigentes, requisitos para habilitaciones comerciales, trámites municipales paso a paso, sectores estratégicos para el desarrollo local, costos orientativos y contactos institucionales para el acompañamiento de los proyectos.

Además, la guía será publicada en formato digital de libre acceso a través de los canales oficiales del Municipio, permitiendo que cualquier persona o empresa interesada pueda acceder fácilmente a la información necesaria para invertir en Coronel Rosales.

Asimismo Aguilera aclaró: “La creación del mismo contribuirá a incentivar el crecimiento económico sostenido y a consolidar un ecosistema de negocios dinámico y competitivo".

El proyecto también prevé la participación de cámaras empresariales, instituciones educativas, profesionales y representantes del sector privado, con el objetivo de enriquecer la herramienta y adaptarla permanentemente a las necesidades del desarrollo local.