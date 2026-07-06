El CD tratará un proyecto para atraer inversiones

El proyecto de ordenanza presentado por el bloque de La Libertad Avanza para la creación de una “Guía para Inversores en Coronel Rosales” obtuvo despacho favorable en la Comisión de Desarrollo Distrital, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del Honorable Concejo Deliberante y será tratado en la próxima sesión ordinaria (el miércoles 8).

La iniciativa tiene como objetivo brindar información clara, actualizada y accesible a emprendedores, empresas e inversores interesados en desarrollar actividades productivas, comerciales, turísticas, tecnológicas y de servicios en nuestro distrito.

Esta ordenanza establece la posibilidad de que emprendedores que no conocen los beneficios y requisitos para emprender, lo obtengan de una manera sencilla y clara ingresando a la página web del Municipio.

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La concejal Josefina Aguilera mencionó que “muchas veces los potenciales inversores desconocen los procedimientos, beneficios y las condiciones existentes para desarrollar proyectos en la ciudad”

La propuesta establece la elaboración de una guía oficial que contendrá información sobre beneficios y exenciones impositivas vigentes, requisitos para habilitaciones comerciales, trámites municipales paso a paso, sectores estratégicos para el desarrollo local, costos orientativos y contactos institucionales para el acompañamiento de los proyectos.

Además, la guía será publicada en formato digital de libre acceso a través de los canales oficiales del Municipio, permitiendo que cualquier persona o empresa interesada pueda acceder fácilmente a la información necesaria para invertir en Coronel Rosales.

Asimismo Aguilera aclaró: “La creación del mismo contribuirá a incentivar el crecimiento económico sostenido y a consolidar un ecosistema de negocios dinámico y competitivo".

El proyecto también prevé la participación de cámaras empresariales, instituciones educativas, profesionales y representantes del sector privado, con el objetivo de enriquecer la herramienta y adaptarla permanentemente a las necesidades del desarrollo local.