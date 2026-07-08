Una motociclista resultó herida tras un choque en la ruta

Una mujer de 27 años que circulaba en moto resultó herida tras un choque en el cruce de la ruta 229 y el acceso a la localidad de Villa del Mar.

Según informaron desde la Comisaría local, el choque ocurrió alrededor de las 7:20, entre una moto Yamaha Crypto 110ccy un auto Toyota Yaris conducido por un hombre de 53 años.

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Detallaron que la moto esperaba en la dársena de giro para ingresar al camino a Villa del Mar y cuando avanzó fue embestida por el auto, que circulaba en sentido Punta Alta-Bahía Blanca.

Ambos conductores debieron ser asistidos y trasladados para su atención médica; la motociclista fue derivada al Hospital Naval Puerto Belgrano y el automovilista, al Hospital Municipal "Eva Perón", aunque se adelantó que no presentaba lesiones.

Personal de la Policía Vial de Villa Arias junto con agentes de Tránsito implementaron un operativo de ordenamiento de la circulación, mientras que el lugar del hecho fue preservado para las tareas periciales a cargo de la Policía Científica.

Se instruyen actuaciones por lesiones culposas, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

