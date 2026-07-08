El Día de la Independencia en el ámbito educativo
Se llevó a cabo en el antiguo y restaurado edificio de la Escuela Técnica, en Humberto al 200.
El acto distrital de Educación por el Día de la Independencia se desarrolló esta tarde en las instalaciones de la Escuela Técnica Nº 1, en Humberto al 200.
La ceremonia, adelantada por el 9 de julio, fue presidida por el intendente Rodrigo Aristimuño.
El encuentro tuvo como escenario el antiguo y recientemente reparado edificio de la ex ENET, donde además funciona el Centro de Formación Laboral Nº 401.