Congelaron por otros seis meses los sueldos de funcionarios municipales

Los salarios de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo del Municipio de Coronel Rosales quedaron nuevamente congelados por otros seis meses, según anunció el intendente Rodrigo Aristimuño.

Mediante un decreto, el jefe comunal rosaleño prorrogó esa medida que se encuentra vigente desde hace un año y según indicaron desde la comuna, busca priorizar el uso responsable de los recursos públicos.

La decisión alcanza a los funcionarios del Ejecutivo municipal y miembros del bloque oficialista del Poder Legislativo.

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"Para que dimensionen el impacto, el ahorro del año pasado fue de 183 millones de pesos, que nos permitió sostener el uso de combustible durante 3 meses, adquirir 700 toneladas de material para bacheo y la compra de más de 25.700 blisters de paracetamol", dijo Aristimuño.

Aclaró que la planta política mantuvo congeladas sus remuneraciones, mientras los trabajadores municipales continuaron percibiendo las mejoras salariales acordadas en el marco de las negociaciones paritarias.

"En momentos de dificultad y cuando aumentan las necesidades de nuestro pueblo y merman los recursos, creemos que la política debe dar el ejemplo", agregó.

