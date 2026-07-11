Torneo Apertura: Comercial y Tiro Federal definen los playoffs de la B

Comercial (1° de la fase regular) y Tiro Federal (2°) disputan esta tarde la final del Torneo Apertura de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

El partido se jugará desde la 15 en cancha del portuario, será dirigido por Juan Vega y contará con públicos de ambas parcialidades.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador se definirá por penales.

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Si el vencedor es el equipo comercialino, se adjudicará el primer certamen de la temporada, asegurándose así -de mínima- un lugar en la definición anual.

Pero sí ganan los Turcos, volverán a enfrentarse en una final extra, ventaja que se ganó Comercial por ser el mejor equipo de la fase regular.

Además, este año también por ser el número "1" tendrá la posibilidad de ser local en caso de necesitarse ese partido adicional.

*Voces

"Ojalá la gente se sienta orgullo de nosotros"

Mateo Silenzi, uno de los referentes del plantel de Comercial, contó las sensaciones en la previa de la final.

"Fue una semana tranquila, después de un partido duro como es siempre una semifinal, que deja a jugadores tocados desde lo físico" , contó Mateo.

"Analizamos el rival, corregimos las cosas que no hicimos tan bien y mejorar las cosas que nos trajeron hasta acá. No es tiempo de cambiar tanto, si hoy estamos en la fina es porque algo bien hicimos. Y después, disfrutando, porque es un grupo joven, hay que saber que no es fácil jugar una final. Hay que jugarla con el compromiso por la historia de la camiseta que llevamos", avisó el volante comercialino.

Además, analizó al rival e imaginó lo que será el juego de esta tarde.

"Tiro es un buen equipo, que tiene una ventaja, que mantuvo una base, el cuerpo técnico y se conocen mucho. Es un equipo que intenta jugar mucho, nuestra cancha no está en el mejor estado. Intentaremos cortar los circuitos de juego, ellos juegan con laterales bien altos e intentaremos aprovechar esos espacios que muchas veces dejan", analizó.

"Tienen muchas variantes -remarcó-, con un delantero grandote, laterales volantes que van bien al ataque y un medio campo muy dinámico. Intentaremos cortar esos circuitos. Confiamos mucho en lo nuestro, por eso llegamos hasta acá y nos quedamos con el uno".

Por otro lado, contó lo que significa ser local en un partido de esta importancia.

"Sabemos que jugar en nuestra cancha tiene que ser un plus, porque seguramente va a estar llena. Sabemos el club que representamos y la historia que tiene Comercial, esperamos estar a la altura, representar al club de la mejor manera y que el hincha se sienta orgulloso de nosotros. Ojalá que nos podamos quedar con el Apertura", se ilusionó Mate.

"El grupo está preparado, tenemos que hacer un partido inteligente"

Para Tiro Federal fue el goleador Mariano Mac Coubrey quien palpitó la previa e imaginó la final de esta tarde.

"Estamos bien, la verdad que entrenamos bien. Venimos haciendo las cosas de menor a mayor y se ha notado en estos últimos partidos", explicó Mariano, quien el último sábado marcó dos goles en la victoria ante Rosario Puerto Belgrano.

"Tenemos que estar tranquilos porque no tenemos que demostrarle nada a nadie, solamente a nosotros, que como grupo estamos fuerte, estamos bien", avisó.

Además, contó lo que significa para el grupo este encuentro.

"Estamos contentos porque el objetivo nuestro era llegar a estos partidos, porque el año pasado también lo hicimos y quedamos en la puerta de ganar el torneo", avisó.

"Creo que el grupo está preparado y tenemos que hacer un partido inteligente. Ellos también tienen su juego, su presión, tienen que defender lo que ganaron y trataremos de plasmar nuestro juego, de ser protagonistas y de traernos un buen triunfo", cerró Mac Mac.

*Cómo llegan

Luego de ser el mejor equipo de la fase regular, Comercial eliminó por penales a Sansinena.

Tras empatar sin goles en el tiempo regular, el equipo dirigido por Martín Gatti se impuso en la tanda por 3 a 2.

Mientras que Tiro Federal dejó en el camino a Rosario Puerto Belgrano con una gran actuación colectiva.

En su cancha, el elenco que comanda la dupla Gigliotti-Sardi se impuso por 4 a 0, anotando tres goles en los primeros 20 minutos (dos de Mariano Mac Coubrey y uno de Genaro Fraysse) y otro en el tiempo adicionado (Gino Carrozzi).

*Antecedentes

Los dos sumaron 27 puntos en la fase regular, aunque Comercial se impuso en los duelos entre sí.

Teniendo en cuenta los cruces de la etapa clasificatoria, el portuario se impuso en un partido e igualaron en el otro.

Por la primera fecha, los de Ingeniero White vencieron a Tiro Federal en el Onofre Pirrone, por 1 a 0, con gol de Diego Cuevas en contra.

Mientras que en la segunda rueda empataron 0 a 0 en cancha de Comercial.

*La elite

Mañana se definirá el Torneo Apertura en la Primera División "A", con el cruce entre Huracán de Ingeniero White y Liniers.

El partido se jugará desde las 15 en cancha de Sansinena, donde el Globito es local porque se encuentra acondicionando su cancha, habrá público de ambas parcialidades.

El árbitro del partido será arbitrado por Marcos Gómez.

Si gana el equipo de Ingeniero White, se quedará con el primer torneo del año.

Si se impone el Chivo, volverán a jugar por la final extra.