Femenino: 9 de Julio volvió a dejar en 62 a Bahiense y quedó a un triunfo de cerrar la serie

Isabella Roldán se prende a la pelota ante Azul Rodríguez. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con ganador repetido y sólo tres puntos de diferencia en el marcador final respecto del primer partido, 9 de Julio venció a Bahiense del Norte, 68 a 62, y quedó 2-0 en la final de la LBB oro Femenina, "Viviana Albizu".

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El primer juego el albiazul se había impuesto 71 a 62 y con esta segunda victoria -en serie al mejor de cinco- está a un triunfo de conseguir el primer tramo del torneo.

Las tricolores volvieron a jugar sin Ana Liz Carcas, sintiendo la falta de sus puntos que le permitirían acortar aún más la diferencia.

9 de Julio metió un parcial de 10-0 (19-9) en el primer cuarto (con dos triples de Ileana Corvalán y un par de dobles de Emilia Fernández e Isabella Roldán), y llegó a sacar 15 de máxima (45-30), aunque Bahiense también recortó a 3 (58-55).

Con pique alto domina el balón Isabella Roldán.

En el equipo que orienta Julián Turcato van apareciendo distintas protagonistas y esta vez sobresalió Isabella Roldán, con 17 puntos (0-3 en t3, 5-8 en t2 y 7-10 en t1), más 16 rebotes.

Lista para empezar a despegar está Delfina Álves, a quien intenta frenar Paloma Vecchi.

Otra que se sumó, como sucede habitualmente, fue Delfina Álves da Florencia, con 11 rebotes, 7 recuperos, 3 asistencias y 9 puntos.

Aferrada al balón rompe Amparo Althabe, entre Kenny y Victoria Pérez.

Plena penetración al canasto de Isabella Larrasolo.

En tanto, Amparo Althabe terminó con 13 puntos (3-7 en t3), 3 rebotes y 2 recuperos; Ileana Corvalán sumó 10 puntos (2-7 en t3 y 4-4 en t1) e Isabella Larrasolo bajó 8 rebotes y anotó 7 puntos.

Agustina Kenny trata de ganarle por el fondo a Delfina Álves.

En Bahiense hubo 15 unidades de Agustina Kenny (5-9 en t2 y 5-7 en t1), 14 de Juana Montivero, más 4 rebotes y 3 asistencias y 12 de Isabella Canutti (2-2 en t3).

El tercer partido será el martes, nuevamente en Pacífico. Previamente, el domingo, 9 de Julio será local frente a Estudiantes (Olavarría), por la Liga Provincial.

La síntesis:

Bahiense del Norte (62): P. Vecchi (8), A. Kenny (15), M.V. Pérez (8), R. Vasconcelo (2), G. Rial, fi; A. Rodríguez (1), J. Montivero (14), I. Canutti (12), J. Quinteros y C. Zanotto (2). DT: Luciano Deminicis.

9 de Julio (68): I. Larrasolo (7), E. Corvalán (10), A. Althabe (13), V. Martín, D. Alves da Florencia (9), fi; I. Roldán (17), E. Fernández (5), A. Maurer (3), M.V. Flores (1), I. Sorzini (3) y M. Bussetti. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Bahiense, 12-21; 27-36 y 42-50.

Arbitros: Sam Inglera⁩, Alexia González y Yamila Nicoletta.

Cancha: Wiliam Harding Green (Pacífico).

Serie: 9 de Julio, 2-0.