Gonza Martínez, tras el triunfo de Sportivo: lo que lo desespera, el Mundial, el desahogo y el "creérsela"

Sportivo Bahiense venció anoche a San Lorenzo, por 83 a 72 en el José Martínez, y la final del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata quedó igualada 1 a 1.

El tricolor dominó el juego desde el comienzo, llegó a ganar por 14 promediando el segundo tiempo y tuvo la personalidad y el juego para aguantar el embate final del Naranja, pudiendo cerrar a su favor un partido durísimo y sumamente físico (se pitaron 63 foules).

"Estoy contento, cuando arrancamos los playoffs sabíamos que eran siete partidos y que no iba a ser fácil. Arrancamos perdiendo la serie con Comercial y demostramos mucho carácter y tranquilidad. Ahora otra vez empezamos perdiendo la serie y logramos empatarla. Falta. Faltan (ganar) dos juegos, pero la verdad que es una satisfacción grande poder ganar. El año pasado en la final con Barrio Hospital perdimos 3 a 0, sin poder siquiera competir, ahora los dos partidos fueron parejos", analizó Gonzalo Martínez, una de las figuras de la noche.

Sportivo salió a la cancha de Villa Mitre sabiendo que podía quedar verdaderamente contra las cuerdas en la serie, ya que venía de perder el primer juego por 71 a 66, en cancha de Olimpo, por lo que otro traspié dejaba a San Lorenzo a un punto de quedarse con la final.

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"Sabemos que es muy difícil ganar una serie en la que quedas 2 a 0, claramente. En mi carrera me ha tocado estar en las dos situaciones, perder series ganando 2-0 y ganar series ganando 2-0, pero bueno. La verdad que es difícil; nos fuimos con una sensación muy fea de Olimpo, no habíamos jugado bien, no habíamos mostrado el volumen que veníamos teniendo en los últimos dos partidos con Comercial, que había sido muy bueno", recordó.

"Hoy (por anoche) por lo menos se intentó y se logró mucho más. Estaban esos nervios, se notaba esa mochila o presión de no quedar 2-0 abajo, pero creo que el equipo mostró carácter y, sobre todo, juego que es lo que estuvo faltando en el otro partido", entendió Gonza, autor de 15 puntos, con 2-11 en triples, 1-3 en dobles y 7-7 en libres.

Gonza tira a un pie luego de superar a Juan Pablo Fuentes.

Una buena defensa en el comienzo le permitió al tricolor dominar el comienzo del juego y luego estirar la diferencia, en definitiva, un colchón que le sirvió para aguantar la arremetida final de su rival.

"Este equipo se caracteriza por defender, en general dejamos a los rivales en un goleo bajo. Creo que el foco estaba en el volumen de juego ofensivo, que no nos daba posibilidades de jugar tranquilos y cómodos como lo hacemos, y además le generaba muchos contraataques fáciles a ellos. Creo que ahí estuvo un poco el cambio del primer partido al segundo. de todas manera va a ser una serie pareja y muy física. Tenemos que seguir por ese camino", avisó el exjugador de Liniers y Estudiantes.

A lo largo de la noche, los árbitros pitaron 63 faltas: 29 de Sportivo y 34 de San Lorenzo.

"Fue muy físico, el torneo en general es así. Pero quedaron equipos que juegan físico, se está jugando fuerte. A mí, a veces, me desespera un poco, no te voy a mentir. Pero la verdad es que se juega bien, leal y se juega al básquet, cada uno con sus armas. La serie está abierta para cualquiera y el que juegue un poco mejor y le entre un poco más la pelota, va a ser el que se la lleve", avisó Martínez.

En un partido de mucho roce, Gonzalo Martínez sufre la doble marca entre Coria y Martínez.

A partir de ahora comenzará una "mini-serie" al mejor de tres partidos para definir al mejor de la primera parte del certamen.

En lo sucesivo, la final se mudará nuevamente al Norberto Tomás de Olimpo, donde el martes se jugará el tercer punto.

"Esto es un desahogo, ganar un partido en una final siempre es difícil. Ninguna circunstancia es fácil, estamos además en un torneo intermedio, con el frío, con el Mundial, con un montón de cosas y la verdad que ganar un partido en una final siempre es una satisfacción. Ponernos 1 a 1, competir y empezar a creérnosla un poco que podemos salir campeones y podemos ascender tranquilamente. Tenemos que ir por estos dos juegos que quedan", cerró el tirador.