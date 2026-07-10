Cirko Marisko, tres ciudades, un mismo objetivo: hacer reír sin parar

Hay espectáculos que funcionan gracias a un gran libreto. Otros, gracias al talento de quienes están arriba del escenario. Cirko Marisko combina ambas cosas y suma un ingrediente que explica su enorme crecimiento: la capacidad de hacer que cada función sea distinta.

Después de convertirse en la gran revelación de la última temporada teatral de Villa Carlos Paz, donde obtuvo el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, el dúo integrado por Lucas "Crazy Waves" y Martín "Konga" continúa recorriendo el país con "Monoargentum", un espectáculo que ya conquistó miles de espectadores con una propuesta descontracturada, dinámica y apta para toda la familia.

Lejos del humor tradicional, Monoargentum mezcla teatro, clown, improvisación, humor físico, situaciones absurdas y una permanente interacción con el público. Esa combinación hace que ninguna función sea exactamente igual a la anterior y convierte a los espectadores en parte del espectáculo.

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La región tendrá el privilegio de recibirlos durante un mismo fin de semana con tres presentaciones consecutivas:

Viernes 21 de agosto – 21:00 hs

Centro Cultural Monte Hermoso

Sábado 22 de agosto – 21:00 hs.

Teatro Colón de Punta Alta

Domingo 23 de agosto – 20:00 hs.

Teatro Don Bosco de Bahía Blanca.

Las entradas para las tres funciones ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com