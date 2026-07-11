Cuáles son las mejores ciudades del país para criar a un chico, según un ranking

El índice evalúa las condiciones de desarrollo de niños de hasta cinco años mediante un enfoque multidimensional

Las oportunidades de desarrollo durante los primeros años de vida no son iguales para todos los niños en la Argentina. El lugar donde nacen y crecen puede condicionar el acceso a servicios esenciales, espacios públicos y condiciones que influyen en su desarrollo.

Con el objetivo de visibilizar esas diferencias a una escala inédita, la Fundación Bunge y Born presentó el índice NIDO, una herramienta que permite analizar las oportunidades para la primera infancia en todo el territorio nacional, incluso entre barrios o manzanas de una misma ciudad.

El índice fue desarrollado con datos oficiales y evalúa las condiciones de desarrollo de niños de hasta cinco años mediante un enfoque multidimensional. A diferencia de otros indicadores centrados únicamente en la situación socioeconómica de las familias, NIDO incorpora cuatro dimensiones: salud, educación, contexto socioeconómico y acceso a espacios verdes. Cada una posee una ponderación específica basada en evidencia científica, otorgando mayor peso a la salud, seguida por la educación.

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La información puede consultarse a través de un mapa interactivo que presenta los resultados a nivel de radio censal, la unidad territorial más pequeña utilizada por el Censo Nacional de Población. En zonas urbanas, un radio censal puede corresponder a una sola manzana, lo que permite identificar diferencias muy precisas dentro de una misma localidad.

Además, la plataforma ofrece la posibilidad de modificar la ponderación de las distintas variables para realizar análisis enfocados en aspectos específicos, como salud, educación o ambiente, según las necesidades del usuario.

Una herramienta para orientar políticas públicas

El desarrollo de este índice busca aportar información que facilite la planificación de políticas públicas y la toma de decisiones. La precisión territorial de los datos permite detectar necesidades concretas, como la falta de establecimientos educativos, centros de salud o espacios verdes en determinadas zonas, y evaluar posibles soluciones a escala local.

Si bien el principal público destinatario son los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, así como investigadores, la plataforma también está disponible para docentes, organizaciones y ciudadanos interesados en conocer las condiciones de desarrollo infantil de su comunidad.

Ranking de municipios

A partir de los datos relevados, el índice también elaboró un ranking de las ciudades y municipios argentinos con más de 100.000 habitantes, según las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de la primera infancia.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza la clasificación con 59,33 puntos sobre un máximo ideal de 100, seguida por Vicente López, Rafaela, Olavarría, Mendoza, Junín, Paraná, Godoy Cruz y Rosario.

El puntaje no representa una calificación absoluta, sino la distancia existente entre cada municipio y el escenario considerado óptimo para garantizar las mejores oportunidades de desarrollo durante los primeros cinco años de vida.

Top 20

1) CABA: 59

2) Vicente López (Buenos Aires): 59

3) Rafaela (Santa Fe): 55

4) Olavarría (Buenos Aires): 55

5) Mendoza (Mendoza): 55

6) Junín (Buenos Aires): 54

7) Paraná (Entre Ríos): 52

8) Godoy Cruz (Mendoza): 52

9) Rosario (Santa Fe): 51

10) Río Cuarto (Córdoba): 51

11) Santa Rosa (La Pampa): 51

12) Córdoba (Córdoba): 51

13) Avellaneda (Santa Cruz): 50

14) Santa Fe (Santa Fe): 50

15) Puerto Madryn (Chubut): 50

16) San Salvador de Jujuy (Jujuy): 50

17) San Carlos de Bariloche (Río Negro): 50

18) Cipolletti (Río Negro): 49

19) Resistencia (Chaco): 49

20) Neuquén (Neuquén): 49

Cómo se construyó el índice

NIDO combina información proveniente de distintas bases públicas, entre ellas el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, el Padrón Oficial de Establecimientos Educativos, registros de efectores públicos de salud, datos de OpenStreetMap y otros desarrollos elaborados previamente por la Fundación Bunge y Born, como el Índice de Vulnerabilidad Sanitaria, el Mapa de Accesibilidad a las Escuelas Argentinas y el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas.

El proyecto toma como referencia experiencias internacionales que utilizan indicadores territoriales para analizar cómo las condiciones del lugar de nacimiento influyen en las trayectorias de vida.

Alcances y limitaciones

Entre las principales fortalezas del índice se destacan su cobertura nacional, que incluye tanto áreas urbanas como rurales, el alto nivel de detalle territorial y el acceso abierto a la información.

No obstante, los desarrolladores señalan que la herramienta depende de la disponibilidad y actualización de los datos oficiales, ofrece una fotografía construida con información correspondiente al Censo 2022 y evalúa principalmente el acceso físico a servicios esenciales, sin medir su calidad.

El desafío de fortalecer los datos públicos

Durante la presentación también se destacó la necesidad de mejorar los sistemas de información pública en la Argentina para fortalecer el diseño y la evaluación de políticas sociales. Entre los desafíos señalados figuran la actualización de estadísticas oficiales, una mayor articulación entre organismos estatales y el intercambio de información bajo criterios de protección y anonimización de los datos.

Especialistas que participaron del lanzamiento coincidieron en que los indicadores multidimensionales permiten identificar desigualdades que suelen quedar ocultas cuando el análisis se limita a escalas provinciales o municipales. En ese sentido, remarcaron la importancia de que herramientas como NIDO no solo sirvan para el diagnóstico, sino que también promuevan decisiones públicas sostenidas y acerquen la información a docentes, familias y ciudadanos interesados en conocer la realidad de su propio territorio.