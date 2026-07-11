Colores pasteles para dar nueva vida a una vivienda

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Un departamento de 100 metros cuadrados en Roma se reinventa con una estética pop, donde los colores pasteles marcan el pulso del lugar.

Ubicada en un barrio que experimenta una transformación cultural y alberga una comunidad de jóvenes creativos, la llamada Casa Tahiti es una renovación residencial el estudio Margine.

El cliente, un joven profesional de la publicidad, imaginaba un hogar de carácter pop, capaz de reflejar un estilo de vida dinámico y un entorno positivo donde desconectarse de las presiones de la ciudad.

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La distribución del departamento de 1939 modificado durante la década de 1970, resultaba estrecha, fragmentada y laberíntica. Sucesivas ampliaciones obstaculizaban la circulación y la entrada de luz natural.

Amplitud

La respuesta fue una transformación radical, eliminando divisiones internas, liberando la planta y crearon un espacio donde la sala de estar y la cocina se comunican.

El pavimento de piedra blanca actúa como hilo conductor y realza la percepción del espacio y la luz. Sobre este fondo, las intervenciones cromáticas emergen con una claridad impactante.

La cocina se convierte en punto focal: un volumen rosa de altura completa coronado por estanterías abiertas con perfiles coloridos. Se equilibra con una isla blanca, una mesa de madera natural y un sofá amarillo ocre.

En el lado opuesto de la habitación, una estantería reproduce la cuadrícula de la cocina. Este juego de visuales, reforzado por los perfiles rosas que enmarcan la pared, unifica el espacio diáfano.

Una característica distintiva del proyecto es el tratamiento de los baños; revestidos con pequeños azulejos de cerámica salpicados por juntas de colores contrastantes.

El baño principal, diseñado en amarillo, se convierte en una luminosa caja monocromática.

En el lado opuesto, un pequeño anexo azul pastel define el escritorio y una alcoba. Esta sección se completa con un segundo baño de tonos verde oscuro, con los azulejos y juntas de colores.

Para Margine, cada hogar es un microcosmos único, diseñado en torno a los hábitos y emociones de sus habitantes. Casa Tahiti es un espacio lúdico, impregnado de una colorida estética pop.