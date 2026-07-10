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Patagones: siete personas aprehendidas por comercialización de droga

Son tres mayores de edad y cuatro menores. Inicialmente, el allanamiento fue por el robo de una cámara de seguridad.

Personal policial de Patagones terminó aprehendiendo a siete personas por posible comercialización de droga. Son cuatro menores de edad y tres mayores que fueron capturados durante un allanamiento llevado a cabo en una vivienda de calle Fournier.

Inicialmente, las diligencias se ordenaron por el robo de una cámara de seguridad ubicada en la intersección de las calles Cesar Fournier y Domingo de Oro ocurrido durante el martes.

En este contexto, en el reciente procedimiento se pudo recuperar el artículo sustraído en el delito que, además, había quedado registrado a través de imágenes del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Patagones.

Además, se incautó marihuana y cocaína fraccionadas, listas para su posible comercialización. También dos balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, y diez teléfonos celulares.

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