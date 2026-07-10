Preocupación por posibles casos de triquinosis en Mayor Buratovich

En el partido de Villarino, más específicamente en Mayor Buratovich, existe preocupación por un posible brote de triquinosis producto de la caza de un jabalí salvaje que fue utilizado para elaborar chorizo secos. El subsecretario de salud, Luciano López, habló con LU2 e indicó que están tomando todas las medidas para confirmar los casos y cortar la cadena de contagios.

"Por el momento, no hemos tenido casos confirmados realmente, sino altas sospechas de casos de triquinosis en lo que es la localidad de Buratovich. Estamos a la espera de la confirmación del laboratorio de estos casos. La misma se va a realizar el día de lunes y martes ya que fueron enviadas a la localidad de Azul para ser analizadas", indicó el funcionario.

"No hay confirmación oficial, pero todo indica teniendo en cuenta los síntomas de varios de los consumidores de estos chorizos que se trata de casos de triquina: "Hasta ahora tenemos más de 20 muestras de más de 20 pacientes. Es un número importante ya que todo comenzó a través de la caza de un jabalí, el cual fue utilizado para la elaboración de chorizos secos y fueron distribuidos por gran parte de personas de la localidad, lo que llevó a que haya un consumo bastante grande de esta carne en este formato, que tiene sus riesgos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se empezaron a detectar por el arribo a la guardia del hospital de Buratovich de personas con síntomas compatibles con triquinosis y a partir de ese momento, se comenzó un protocolo para intentar cortar la cadena de transmisión de estos alimentos y poder empezar a analizar los casos en forma puntual. El día martes se realizó una reunión en la localidad con gente también de la Región Sanitaria con lo que se informó la comunidad de los pasos a seguir, los más importantes son la toma de la muestra de los pacientes de laboratorio para poder enviarlas a analizar y tener la confirmación y diagnosticar a través de dichas muestras", puntualizó

Consultado por el hecho de ser un jabalí salvaje el transmisor de la enfermedad y no un cerdo, el subsecretario de salud aclaró que es posible ya que estos animales no están libres de la enfermedad y pueden contagiar si se consume su carne de esta manera:

"La realidad es que puede ser cualquiera de los dos casos, tanto el cerdo como el jabalí como con otros animales también silvestres. En este caso, pareciera que el punto de partida fue a partir de un jabalí, la realidad es que la confirmación exacta todavía no está, decidimos esperar a la semana que viene para poder contar con los resultados laboratorios confirmatorios, pero podría ser también que haya habido alguna mezcla de cerdo, son datos que por ahí uno va recabando en función de lo que le cuentan los pacientes afectados", aseguró.

López indicó además, que algunas de las muestras pertenecen a personas que no saben si consumieron el chacinado pero por precaución se mandaron a analizar, por ello recordó la importancia de estar atentos a los síntomas: "Como síntomas principales los pacientes pueden comenzar con un cuadro viral con mucho dolor muscular, pueden haber hinchazón en los ojos o en la zona del rostro, fiebre y algún síntoma gastrointestinal, también puede aparecer diarrea, vómitos, en un principio suelen ser cuadros que suelen ser similares a algún otro cuadro viral como una gastrointestinal o por los dolores musculares muchos lo asocian a un cuadro de gripe por la época del año, pero el cuadro se va disminuyendo a lo largo de los días y comienzan a aparecer estos otros síntomas".

En el caso particular de los afectados en Buratovich estos se presentaron a la guardia con: "Mucho edema en el rostro, hinchazón en la cara bastante importante y para prevenir esta patología, siempre se puede estar atento al consumo como decíamos bien de carne, tanto de cerdo como de jabalí o de otros animales silvestres que pueden portar la enfermedad".

"Siempre que uno compra o consume algún chorizo seco, algún fiambre, debe contar con los rótulos y los etiquetados de SENASA, en caso de que sea carne para consumo cocida en el domicilio siempre la recomendación es cocinarla bien, que la carne no quede rosa, que no le quede jugos, con lo cual te garantizas una buena cocción y la prevención de la transmisión de estas enfermedades", finalizó.