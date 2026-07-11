Alarma mundial en el Congo: un brote de ébola ya causó 648 muertes y 1830 casos

Ya se convirtió en la tercera peor epidemia de la historia

El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo aumentó a 1830, incluyendo 648 muertes, según datos del gobierno publicados la noche del viernes. La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 34,1 %, de acuerdo con las cifras de casos confirmados hasta el jueves y divulgados por el Ministerio de Comunicaciones.

Además, las autoridades sanitarias precisaron que 764 pacientes se encuentran en situación de "aislamiento/hospitalización", otras 295 personas lograron recuperarse de la enfermedad y la tasa de rastreo de contactos asciende al 78,6 % en las regiones afectadas.

El brote se concentra en las provincias orientales de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, Kivu del Norte y Kivu del Sur, si bien las investigaciones continúan sobre los dos casos detectados en Kisangani, en la provincia de Tshopo, añadió el ministerio.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, y la epidemia ya se propagó igualmente a Uganda, donde se detectaron 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

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El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta emergencia médica se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la República Democrática del Congo.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas en los pacientes. (NA)