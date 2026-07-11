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Operativo y nueva clausura del after de los Vidal Ríos

Personal policial e inspectores municipales desalojaron el local ubicado en el barrio Los Almendros.

Fotos: Policía

Como ocurriera hace una semana, personal de la Municipalidad y efectivos de la comisaría Séptima realizaron esta mañana una nueva clausura del after conocido como Judas, ubicado en la esquina de Vieytes y Güiraldes, vinculado a los hermanos Vidal Ríos.

Fuentes oficiales indicaron que al momento del procedimiento había unas 50 personas en el lugar, las que fueron desalojadas para luego volver a sellar el acceso con una faja colocada por los inspectores del área de Fiscalización de la comuna.

Los voceros mencionaron que se confeccionaron dos actas: una de ellas por la violación de la clausura que pesaba sobre el establecimiento y la restante por la infracción constatada durante el procedimiento (falta de habilitación).

Las actuaciones quedaron a cargo de las áreas municipales competentes.

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