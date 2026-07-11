Comercial y Tiro Federal empatan 0 a 0 en la final del playoff en la B

Comercial (1° de la fase regular) y Tiro Federal (2°) igualan sin goles en la final del Torneo Apertura de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

El partido se juega en cancha del portuario, con Juan Vega como árbitro principal y cuenta con público de ambas parcialidades.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador se definirá por penales.

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Si el vencedor es el equipo comercialino, se adjudicará el primer certamen de la temporada, asegurándose así -de mínima- un lugar en la definición anual.

Pero sí ganan los aurivioletas, volverán a enfrentarse en una final extra, ventaja que se ganó Comercial por ser el mejor equipo de la fase regular.

Además, este año también por ser el número "1" tendrá la posibilidad de ser local en caso de necesitarse ese partido adicional.

Formaciones:

Comercial (0): A. Alvarez; Cartés, Giorgis, Villalobos, Wunderlich; Brizzi, M. Silenzi, Storti, Chirino, B. Gómez; y A. Gil. DT: M. Gatti.

Tiro Federal (0): B. Arias; Cuevas, S. Mancinelli, Pizzorno; Talmón, Calamante, Ocampo, Restiffo; F. Fraysse, Mc Coubrey y Cabrera. DT: Gigliotti-Sardi.