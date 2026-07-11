Messi, De Paul y Tapia y la cábala intacta: "Como siempre, todos juntos"

Manteniendo la cábala habitual, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron un rato antes del partido de la Selección Argentina, que jugará esta noche -desde las 22- ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Para completar la costumbre, claro, también publicaron una foto de los tres tomando mate, en la previa de otro duelo clave del combinado nacional.

"A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", puso el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina en sus redes oficiales.