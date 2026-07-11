Murió Antonio Ubaldo Rattín, recordado por su expulsión ante Inglaterra en 1966

El ex futbolista de Boca y la Selección argentina, Antonio Ubaldo Rattín, recordado por su expulsión ante Inglaterra en el Mundial 1966, murió este sábado a los 89 años.

Rattin, un mediocampista defensivo de 1m90 y con presencia en mitad de la cancha, ganó seis títulos con el xeneize y fue dos veces subcampeón de América con la albiceleste, además de representar al país en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Uno de los momentos más recordados de Rattín ocurrió en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra.

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Argentina enfrentó al seleccionado local y el árbitro alemán expulsó al capitán argentino, que llevaba la camiseta número 10.

El equipo argentino protestó porque no comprendía los motivos de la decisión y reclamaba un traductor

El partido estuvo detenido durante unos 10 minutos hasta que Rattín dejó el campo.

Antes de salir, apretó con fuerza el banderín del córner con el emblema de Inglaterra y luego se sentó durante varios minutos sobre la alfombra roja destinada a la Reina. Ese incidente derivó en una consecuencia reglamentaria posterior: la FIFA implementó el uso de tarjetas por parte de los árbitros.

El DT

Como entrenador, Rattin dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en 1976 y a Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979.

También estuvo al frente de Boca en el Metropolitano de 1980. El equipo tuvo una primera rueda difícil, con muchas derrotas, pero mejoró en la segunda, encadenó una racha de 12 partidos invictos y terminó en el séptimo puesto del torneo.

Al año siguiente, en el Nacional 1980, Boca hizo una mala campaña y quedó eliminado en la primera ronda.