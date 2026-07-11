¡Vamos, Selección! Argentina se mide esta noche ante Suiza, por los cuartos de final

La Selección Argentina se mide ante su par de Suiza, en el partido que marcará el cierre de los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro comenzará a las 22 y se disputará en el Arrowhead Stadium, de Kansas City y podrá verse a través de la TV Publica, TyC Sports, Telefé, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El árbitro del encuentro será el portugués João Pinheiro.

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá prórroga y de persistir la igualdad el vencedor se definirá en los penales.

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El ganador de este cruce jugará las semifinales ante el que se imponga del duelo entre Noruega e Inglaterra, que se medirán a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Repite equipo?

Tan sólo dos dudas aparecen en el 11 inicial, en la previa del duelo de esta noche y luego del triunfo épico ante Egipto.

Una de ellas se da, al igual que en toda la competencia, en la delantera, donde el bahiense Lautaro Martínez y Julián Álvarez luchan por ser el acompañante de Lionel Messi.

En el último juego, Julián fue titular y Lautaro tuvo un muy buen ingresó como suplente, de hecho compartieron delantera durante algunos minutos.

La otra incógnita surge en el lateral derecho, entre Nahuel Molina (fue de arranque ante Egipto) y Gonzalo Montiel (también de buen ingreso ante los egipcios).

Por lo que el posible 11 que pondría Lionel Scaloni sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

*Cómo llegan

Argentina arriba al encuentro de hoy luego de un triunfo histórico ante Egipto, imponiéndose por 3 a 2, luego de marcar tres tantos en 18 minutos, entre los 79 y 92.

Los tantos del combinado nacional los anotaron Cristian Romero (el 2° en el Mundial), Lionel Messi (su 8°, marcando en todos los partidos de esta edición) y Enzo Fernández.

Previamente, la Selección había conseguido otra sufrida victoria en 16avos de final, esta vez ante Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, recién en el tiempo extra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 2, en Miami, con goles de Messi y los defensores Lisandro Martínez y Romero.

Previamente, la albiceleste había ganado invicto y con puntaje ideal (solo Francia y México lo igualaron) el Grupo J, tras superar sucesivamente a Argelia por 3 a 0 (hat-trick de Messi), Austria por 2 a 0 (doblete del "10") y Jordania por 3 a 1 (con tantos de Giovani Lo Celso, el bahiense Lautaro Martínez y, otra vez, Messi).

Suiza, en tanto, en octavos de final venció a Colombia por penales (4 a 3), luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

Mientras que en 16avos, los suizos habían superado a Argelia, venciéndolo por 2 a 0 con tantos de sus delanteros Dan Ndoye y Breel Embolo.

Además, en la fase de grupos los europeos se adjudicaron invictos su zona, con 7 puntos.

En la primera fecha empataron 1 a 1 ante Canadá (con gol de Embolo) y luego superaron a Bosnia-Herzegovina por 4 a 1 (Johan Manzambi (2), Granit Xhaka y Ruben Vargas ) y Canadá 2 a 1 (Manzambi y Vargas).

*Historial albiceleste en cuartos

Los antecedentes de la Selección Argentina en esta instancia está muy equilibrado, ya que consiguió superarla en cuatro ocasiones y en las otras cuatro se volvió a casa.

La primera vez que la Argentina disputó los cuartos de final de un Mundial fue en Inglaterra 1966 y cayó 1-0 ante los locales en un muy polémico partido.

Mientras que la última fue en Qatar, con victoria ante Países Bajos por penales (4 a 3), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

Así es el historial:

-1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra

-1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra

-1990: Argentina 0(3) - (2)0 Yugoslavia

-1998: Argentina 1 - 2 Países Bajos

-2006: Argentina 1(2) - (4)1 Alemania

-2010: Argentina 0 - 4 Alemania

-2014: Argentina 1 - 0 Bélgica

-2022: Argentina 2(4) - (3)2 Países Bajos

*Historial ante Suiza

Este será el tercer enfrentamiento en Mundiales entre Argentina y Suiza, ambos con triunfo para la "Albiceleste".

El primer cruce se dio en Inglaterra 1966 y terminó 2-0, mientras que el siguiente fue en Brasil 2014, con triunfo por 1 a 0, donde los entonces dirigidos por Alejandro Sabella inclinaron la balanza a su favor recién a los 118 minutos gracias al gol de Ángel di María.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

-Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

-Árbitro: Joao Pinheiro (Por)

-Hora: 22.

-TV: TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium