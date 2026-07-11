Tifón Bavi azota Taiwán, dejando decenas de heridos y provocando evacuaciones masivas

El destructivo tifón Bavi dejó al menos 87 heridos en Taiwán este sábado y llevó a la provincia oriental china de Zhejiang a elevar al máximo su respuesta de emergencia, por lo que ya son 1,71 millones de personas las evacuadas ante la previsión de que el temporal toque tierra en la madrugada de este domingo en su costa.

El Centro de Respuesta a Desastres de Taiwán, citado por la agencia CNA, informó que los heridos no presentan lesiones de gravedad, precisando que la mayoría de los afectados sufrió caídas de motocicleta, golpes con objetos, cortes o contusiones menores producto de las ráfagas.

El organismo isleño elevó además a 14.476 el número de evacuados preventivos en la isla y contabilizó 1456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas.

Ante el peligro inminente de nuevos desprendimientos, las autoridades taiwanesas mantienen 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo, 28 de ellas en el condado de Hsinchu, ubicado en el noroeste, así como tres alertas rojas por riesgo de grandes deslizamientos después que el tifón rozase la isla.

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La Agencia Meteorológica Central taiwanesa prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo, mientras más de 5400 viajeros permanecen retenidos en islas periféricas bajo control de Taipéi a la espera de la reanudación del transporte de pasajeros.

Por su parte, la provincia china de Zhejiang elevó su respuesta de emergencia por tifón al nivel uno, el máximo, ante la aproximación de Bavi a su costa central y meridional. El Centro Meteorológico Nacional situó a las 14 hora local el centro del tifón a unos 290 kilómetros al este de la frontera entre Zhejiang y Fujian, sobre el sureste del mar de China Oriental.

Según la previsión oficial, Bavi avanzará al noroeste a entre 30 y 35 kilómetros por hora y tocará tierra hacia la medianoche o la madrugada de este domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, con vientos de nivel 12 a 13, antes de internarse en el país y debilitarse.

La gravedad de la situación obligó a paralizar las actividades habituales en las zonas vulnerables de la potencia asiática. La agencia oficial Xinhua informó que Zhejiang ha evacuado a 1,71 millones de personas, cerrado 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales para mitigar el impacto del fenómeno climatológico.

Bavi llega tras una semana de desastres naturales en China, con al menos 39 muertos por las lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi, 21 fallecidos por un deslizamiento en Gansu y once muertos por tormentas y tornados en la provincia central de Hubei. (NA)