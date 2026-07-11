¿Recordás aquel hat-trick que hizo Messi contra Suiza? Mirá...

El abrazo de Messi con el Kun. Foto: archivo-La Nueva.

La Selección argentina se enfrentará esta noche por los cuartos de final del Mundial 2026 con su par de Suiza, un rival con el que tiene un saldo muy positivo.

El historial marca un claro dominio de la Selección argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos, mientras que los otros dos terminaron igualados.

El primer antecedente entre Argentina y Suiza data de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, que terminó 2-0 a favor de la albiceleste gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

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Los siguientes cinco enfrentamientos entre estas selecciones fueron por partidos amistosos, en 1980, 1984, 1990, 2007 y 2012.

La Argentina se quedó con la victoria en 1980 (5-0), 1984 (2-0) y 2012 (3-1).

El último de estos cruces contó con la peculiaridad de que fue el primer hat-trick que hizo Messi con la camiseta albiceleste.

El rosarino abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo con un zurdazo cruzado. En el complemento, Xherdan Shaqiri empató para el equipo local y el encuentro parecía encaminarse hacia un empate.

Sin embargo, sobre el cierre apareció toda la jerarquía de la Pulga. A los 43 minutos aprovechó un error defensivo, eludió al arquero y volvió a poner en ventaja a la albiceleste.

Ya en tiempo de descuento, Gonzalo Higuaín generó un penal que el propio Messi transformó en gol para sellar el 3-1 y completar el primer triplete de su carrera con la camiseta argentina. Ese fue el inicio de una larga lista de actuaciones memorables.

Desde aquella noche, Messi volvió a marcar otros seis hat-tricks con la Selección y se transformó en el máximo goleador histórico del combinado nacional.

El resto

Por otra parte, los amistosos de 1990 y 2007 terminaron igualados 1-1.

La última vez que la Selección jugó contra Suiza fue en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Alejandro Sabella llegaban como grandes candidatos a conseguir la clasificación a los octavos de final, ya que habían terminado primeros y con puntaje ideal en la fase de grupos.

Sin embargo, el partido fue extremadamente cerrado y con muy pocas situaciones para ambos combinados y se tuvo que definir en el tiempo extra, donde la Argentina consiguió el gol del triunfo recién a los 117 minutos a través de Ángel Di María, quien definió muy bien tras una gran asistencia de Lionel Messi.

El historial

Argentina 2 - 0 Suiza (fase de grupos del Mundial 1966)

Argentina 5 - 0 Suiza (amistoso en 1980)

Argentina 2 - 0 Suiza (amistoso en 1984)

Argentina 1 - 1 Suiza (amistoso en 1990)

Argentina 1 - 1 Suiza (amistoso en 2007)

Argentina 3 - 1 Suiza (amistoso en 2012)

Argentina 1 - 0 Suiza (octavos de final del Mundial 2014)