Los Pumas buscan cambiar la imagen ante Gales, en San Juan

El año pasado, en el inicio de la gira de noviembre, Los Pumas aplastaron a Gales en Cardiff por 52-28. Foto: prensa UAR.

Con el objetivo de mejorar la producción colectiva y conseguir su primer éxito en el torneo, Los Pumas enfrentarán este sábado a Gales por la segunda fecha del Nations Championship.

Se juega en el estadio San Juan del Bicentenario de San Juan, a las 16, y cuenta con el arbitraje Paul Williams (Nueva Zelanda). Lo televisarán ESPN 2 y Disney+.

El head coach Felipe Contepomi dispuso cinco cambios en el XV inicial respecto al cotejo que la Selección perdió ante Escocia por 47 a 38 en Córdoba.

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En la primera línea Boris Wenger ingresará por Mayco Vivas y Tomás Rapetti por Pedro Delgado; en la tercera, Marcos Kremer va por Pablo Matera, mientras que el bahiense Joaquín Moro salió de la nómina de 23.

Además, entre los backs Justo Piccardo va como primer centro por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy como wing por Rodrigo Isgró.

Centenarios

Guido Petti (Puma #818) jugará hoy su partido número 100 con la camiseta del seleccionado argentino.

Surgido en el SIC, el segunda línea debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia, y disputó 17 caps en tres Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023). Será el sexto jugador centenario en la historia de Los Pumas. Una lista que encabeza Pablo Matera (122 caps), Julián Montoya (118), Agustín Creevy (110), Nicolás Sánchez (104) y Matías Alemanno (100).

Historial

Este será la octava presentación oficial del seleccionado nacional en la ciudad, y la segunda vez que enfrenten a los galeses en dicho estadio; la última vez fue en 2018, donde los visitantes se quedaron con la victoria por 23-10.

Los Pumas y Gales disputaron 26 encuentros, con 9 triunfos de Los Pumas, 15 de Gales y 2 empates. La última victoria en nuestro país fue en 2006 en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando Los Pumas ganaron 45-27.

Otros partidos

A las 7 jugarán Japón-Irlanda (ESPN 2-Disney+), desde las 10 Fiji-Inglaterra (ESPN 3-Disney+) y a las 12.30 Sudáfrica-Escocia (Disney+).

Fornaciones

Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti; 4. Guido Petti y 5. Matías Alemanno; 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy; 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes, 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni y 23. Ignacio Mendy.

Gales: 1. Rhys Carre, 2. Dewi Lake, 3. Dillon Lewis; 4. Ben Carter y 5. Adam Beard; 6. James Botham, 7. Jac Morgan, 8. Aaron Wainwright; 9. Tomos Williams y 10. Sam Costelow; 11. Josh Adams, 12. Joe Hawkins, 13. Eddie James, 14. Ellis Mee; 15. Blair Murray. Entrenador, Steve Tandy.

Suplentes, 16. Ryan Elias, 17. Nicky Smith, 18. Ben Warren, 19. Teddy Williams, 20. Kane James, 21. Kieran Hardy, 22. Max Llewellyn y 23. Louis Rees-Zammit