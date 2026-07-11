El camino a la gloria: con Argentina en carrera, cuándo, dónde y a qué hora se juegan las semifinales
Sólo quedan cuatro partidos para el cierre del torneo.
Sólo cuatro partidos le quedan al Mundial 2026, tras finalizar hoy los cuartos de final.
Con Argentina, Francia, España e Inglaterra aún en carrera, únicamente restan los dos juegos por semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final.
Los cruces por semis irán el martes y el miércoles, el sábado se jugará por el podio y el domingo se conocerá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.
*Semifinales
-Martes
16hs: España vs Francia (Dallas).
-Miércoles
16hs: Argentina vs Inglaterra (Atlanta)
*Tercer puesto
-Sábado
18hs: Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 (Miami)
*¡Final!
-Domingo
16hs: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (Nueva York).