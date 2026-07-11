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Mundial FIFA 2026.

El camino a la gloria: con Argentina en carrera, cuándo, dónde y a qué hora se juegan las semifinales

Sólo quedan cuatro partidos para el cierre del torneo.

Foto: AFA

Sólo cuatro partidos le quedan al Mundial 2026, tras finalizar hoy los cuartos de final.

Con Argentina, Francia, España e Inglaterra aún en carrera, únicamente restan los dos juegos por semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final.

Los cruces por semis irán el martes y el miércoles, el sábado se jugará por el podio y el domingo se conocerá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.

*Semifinales

-Martes

16hs: España vs Francia (Dallas).

-Miércoles

16hs: Argentina vs Inglaterra (Atlanta)

*Tercer puesto

-Sábado

18hs: Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 (Miami)

*¡Final!

-Domingo

16hs: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (Nueva York).

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