¿Debió ser anulado? La polémica en uno de los goles de Inglaterra a Noruega y la respuesta de la FIFA

Ll encuentro entre Inglaterra y Noruega quedó envuelto en la polémica, luego de que se revelara un video que comprueba que uno de los goles de la selección de los "Tres Leones" debió haber sido anulado.

Noruega sorprendió y se puso en ventaja en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, los ingleses llegaron a la igualdad en el final del primer tiempo a través del mediocampista ofensivo Jude Bellingham.

Es justamente el gol de Bellingham el que desató la polémica, ya que en el inicio de la jugada la pelota dio en el cable de una cámara aérea tras un despeje del arquero noruego Orjan Nyland.

Pese al reclamo de los jugadores noruegos y del sensor con el que cuenta la pelota, el árbitro francés Clément Turpin terminó convalidando el gol.

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La jugada y la respuesta de FIFA

"El sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón´", explicaron en la cuenta oficial.