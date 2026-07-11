Continúan buscando a dos hermanas desaparecidas en Pedro Luro

Continúa la búsqueda de dos hermanas de 4 y 6 años que se encuentran desaparecidas desde hace casi diez días de Pedro Luro, de donde habrían sido llevadas por su madre.

Las niñas son Isabella Francesca Aranda, de 6 años, y Aixa Rebeca Aranda, de 4 años.

El padre de las niñas denunció que perdió contacto con las menores el pasado 3 de julio.

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También indicó que la progenitora, Erika Analía Villalba, cerró todas sus redes sociales, desactivó su Whatsapp y no responde ninguna llamada.

El caso es investigado por personal de la Estación de Policía Comunal Villarino Segunda-Pedro Luro y la Comisaría de la Mujer y la Familia de Villarino, con la colaboración de la DDI Bahía Blanca.

La ONG Missing Children también está ayudando en la búsqueda, utilizando sus redes sociales para difundir las imágenes de las menores e intentar hallarlas.

"Seguimos trabajando y procurando dar con las niñas. Por el momento no surgieron novedades", sostuvo a La Nueva. la presidenta de la entidad, la bahiense Ana Rosa Llobet.