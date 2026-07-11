Operativo de drogas: no declaró la pareja arrestada en Coronel Suárez

Se negó a declarar en la fiscalía la pareja arrestada el miércoles pasado durante un operativo con secuestro de drogas llevado adelante en Coronel Suárez, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Martín Alejandro Sosa (18) y Stella Maris Acoria (20), quienes fueron indagados por el fiscal Mauricio Del Cero y decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio.

Tras la audiencia, el titular de la UFIJ N° 19 solicitó a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención para ambos.

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Como se informara, el miércoles pasado personal policial que estaba realizando recorridas preventivas detectó un "pasamano" (venta de droga al menudeo) en la zona de Pasaje Rosa Maier y San Luis, en Pueblo Santa Trinidad.

En esas circunstancias interceptó a las dos personas observadas y arrestó a Sosa, quien le habría entregado una "bocha" de cocaína al otro individuo.

En poder del sospechoso incautaron 30 mil pesos y una pistola de aire comprimido.

Por orden del fiscal los efectivos allanaron poco después la vivienda del hombre, situada en Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, a unos 50 metros del sitio donde se produjo el arresto.

Previo a la diligencia, y mientras vigilaban el lugar, los uniformados interceptaron a Acoria (pareja de Sosa) cuando salió del inmueble transportando una caja de cartón, en cuyo interior hallaron 321 gramos de cocaína, 25 de cannabis sativa, una balanza de precisión, recortes de nylon, 71 mil pesos y dos celulares.