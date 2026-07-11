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Inglaterra le ganó a Noruega en suplementario 2 a 1 y está en semifinales

Jude Bellingham marcó los dos goles del seleccionado inglés. Schjelderup había puesto en ventaja a los nórdicos. Irá ante Argentina o Suiza.

Foto: El Gráfico.

Inglaterra derrotó a Noruega 2 a 1 en tiempo suplementario y se convirtió en el tercer semifinalista del Mundial.

El seleccionado inglés dio vuelta la historia y se impuso con dos goles de Jude Bellingham.

Los nórdicos --que terminaron sin Haalang en cancha-- se había puesto en ventaja a los 36 minutos.

Pero emergió la figura de Jude Bellingham, que anotó el empate a los 47 minutos del primer tiempo.

El cotejo en los 90 reglamentarios terminó 1 a 1 y llegó el tiempo extra.

Y esta vez Bellingham aprovechó un grosero error del arquero Nyland para sacar la ventaja definitiva.

Inglaterra chocará en semis con el ganador del partido entre Argentina y Suiza.

El cotejo se jugó en el Hard Rock Stadium (Miami) con un flojo arbitraje del francés Clément Turpin.

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