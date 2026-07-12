Pellegrini y Caza y Pesca regresan donde todo empezó en la final de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos disputan el tercer partido de la serie final correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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El mismo será a las 20, en el Armando Traini de Altense, en Punta Alta, con arbitraje de Juan Cruz Schernenco, Sebastián Arcas y Joel Schernenco, siendo comisionado Ariel Mallimaci.

Si bien ninguno juega en su escenario natural, considerando la localía elegida por cada uno, hasta ahora se ganaron como visitantes.

En el primer encuentro, los medanenses se impusieron 72 a 69, en el mismo escenario de hoy, y en el segundo, el azulgrana venció 83 a 79 en suplementario (68-68).

En el equipo que orienta Juan Sergio Palumbo regresa Agustín Godeas, quien estuvo ausente en el segundo por motivos laborales, mientras que continúa afuera por lesión Bautista Freyssinet.

"Si bien ambos partidos fueron parejos, logramos atacar mejor su defensa zonal y generar, incluso, que decidieran sacarla para cerrar el juego. Y, por otro lado, salvo los primeros minutos, estuvimos más concentrados en aspectos defensivos clave en la serie", comparó el entrenador del azulgrana.

En el representante medanense tiene plantel completo.

"Fueron dos juegos similares por la paridad de puntos. En el primero dominamos todo el juego y pudimos cerrar bien, en el segundo ellos trabajaron mejor contra nuestra zona y tuvimos que remar siempre desde atrás. Y a pesar de los porcentajes en tiros libres (Herman Banegas 2-19/11% y colectivamente, 23-51/45%) tuvimos el cierre en dos oportunidades en el tiempo regular. De todas maneras sabemos que va ser una serie larga", señaló el entrenador Gabriel Asnes.

El tercer partido será el próximo miércoles, en el Osvaldo Casanova.