Las dos competencias que se juegan este domingo en la ciudad y la región

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El Nacional recibe a Indios (Bolívar) por la segunda fecha del Regional Pampeano UROBA-Sur. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Se juega este domingo la segunda fecha del Regional Pampeano UROBA-Sur, que cuenta con la participación de El Nacional, Punta Alta RC y Santa Rosa RC.

Los partidos, desde las 15.30 en Primera, serán El Nacional-Indios (Bolívar), Punta Alta RC-Pico RC y Kamikazes (Colón)-Santa Rosa RC.

En la fecha inaugural Santa Rosa RC derrotó a Indios por 64-14, Pico RC a El Nacional por 63-14 y Kamikazes a Punta Alta RC por 31-9 de visitante.

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El Nacional va hoy con estos titulares: 1. Leonardo Mendoza, 2. Federico Moreno, 3. Bruno Reñones Aniotz; 4. Joaquín Falcón De Pizzo y 5 Alexis Juan Pablo Sandoval Pacheco; 6. Dylan Gertje, 7. Pablo Jalil, 8. Danilo Valero; 9 Juan Ignacio Samuel y 10. Bernardino Barbero; 11. Lucas Pavez, 12. Elías Gerardi, 13. Gonzalo Ezequiel Rivero, 14. Nicolás Coronel; 15. Tomás Gabriel Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

Suplentes, 16. Ezequiel Mendoza, 17. Matías Domínguez, 18. Joaquín Santiago Fernández Palacios, 19. Víctor Lauman, 20. Mauro Fernández, 21. Luciano Martinez Trobbiani, 22 Enzo Román y 23 Sergio Molina.

Clausura Desarrollo

Estos partidos tendrá la primera fecha del campeonato Clausura Desarrollo, a jugarse este domingo:

Universidad Nacional del Sur-Palihue, Pringles RC-Sol de Mayo, Cazadores-Tres Arroyos (adelanta para el sábado) y Coronel Suárez RHC-Puerto Belgrano RHC.

UNS se quedó con el primer tramo de la temporada, el Apertura.