Huracán va por el Apertura y Liniers por prolongar el suspenso

Huracán y Liniers animarán esta tarde la final del playoff del certamen Apertura en la máxima división del fútbol liguista.

Chocarán a las 15, en cancha de Sansinena, con arbitraje de Marcos Gómez.

El Globo --que se quedó con la ventaja deportiva-- se adjudicará el primer tramo del año si gana en los 90 minutos o en los penales.

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Por su parte, el Chivo --3º en la fase regular-- debe ganar sí o sí para forzar una final extra.

Lo palpitan

"Llegamos bien. Estamos en esta instancia porque fuimos los más regulares del torneo y somo merecedores de jugar la final de los playoffs. Tenemos un plantel de mucha experiencia y de muchas batallas y eso puede pesar", sostuvo el atacante del Globo Brian Scalco.

Lógicamente, será un partido muy duro, tenemos algunas bajas y sabemos que Liniers encontró funcionamiento después de perder con nosotros. Son chicos que corren mucho, se agrupan bien y no te dejan espacios. Ojalá que se destrabe, pero veo un partido muy trabado y con pocos goles. Los dos partidos anteriores fueron muy parecidos, pero espero que podamos abrir el camino a la victoria", agregó el "Sordo".

"Llegamos en un buen momento. Ya hace varios partidos que encontramos una regularidad y esperemos seguir por este camino. Sinceramente, nos esforzamos mucho y los chicos están muy comprometidos y con muchas ganas de seguir haciendo historia", manifestó el siempre rendidor volante Enzo Chamorro.

"Tenemos que hacer un partido de mucha concentración desde el minuto cero porque tienen jugadores de mucha experiencia y jerarquía. Pero estamos preparados para afrontar este partido y tenemos ganas de jugar otra final más", amplió.

Así llegan

Huracán fue el mejor de la fase regular --sólo perdió en el debut ante Libertad 3 a 1 y en la 14ª fecha ante Bella Vista 3 a 0 cuando ya tenía el 1-- y viene de vencer a Villa Mitre en el Luis Molina por 1 a 0, con gol de Iván Agudiak.

Esta tarde, el DT Mauro Brunelli no podrá contar con Leonel Navarro, quien se accidentó camino al partido ante el tricolor y a Tomás Segovia, quien salió lesionado y espera estudios.

Liniers, por su parte, fue tercero en la tabla general y no pierde desde la 5ª fecha cuando cayó por la mínima diferencia ante el rival de esta tarde en el mismo escenario.

Además, el elenco de la dupla Jonathan Ribes-Jonathan Romero mantuvo 9 veces la valla invicta en 15 partidos.

El chivo viene de vencer a Bella Vista por penales (3-1) tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos.