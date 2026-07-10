Mendiguibel: “Mordimos el cuchillo y fuimos para adelante”

Despacito, en silencio, con perfil muy bajo, Liniers fue escalando en el Apertura liguista y se metió en la final de los playoffs.

La llegada de la dupla Ribes-Romero sorprendió a propios y extraños, pero el chivo volvió a posicionarse entre los mejores. De menor a mayor, el albinegro sorprendió a varios con un equipo muy casero, con varios chicos que dieron un salto de calidad.

Uno de los destacados es el arquero Andoni Mendiguibel, clave en la campaña y en la victoria por penales ante Bella Vista que le dio a Liniers el pasaje a la definición ante Huracán.

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“Desde la segunda ronda nos propusimos ser un equipo aguerrido, que deja la vida en la cancha, que cuida el arco propio y que lastima cuando tiene las oportunidades. Creo que nos hicimos fuertes de atrás hacia adelante, fuimos agarrando confianza y el click lo hicimos en Villa Rosas contra Libertad (NdR: goleada 5 a 1)”, confesó el golero de Mayor Buratovich.

--Vaya que partido. Punto de despegue.

--La verdad que sí. Dijimos si le ganamos a Libertad, que se armó para pelear arriba, en su cancha de esa manera, podemos ir un poco más allá. Mordimos el cuchillo como se dice habitualmente y fuimos para adelante. Nos propusimos meternos entre los cuatro, lo logramos y sacamos adelante una semifinal muy dura en una cancha difícil como la de Bella Vista.

El chivo acumula 10 partidos sin derrotas ante de enfrentar a Huracán, el último que lo derrotó en cancha de Sansinena 1 a 0.

“Nos ganaron en el último minuto. En ese momento estábamos bien atrás, pero nos costaba abrir los partidos. Por eso, la goleada ante Libertad nos llenó de confianza. Hoy somos un equipo que no regala nada y que también puede lastimar”, sostuvo el 1.

--Y se puso de manifiesto en la Loma.

--Es que el equipo tiene un gran compromiso. El sábado, Bella Vista nos tuvo la pelota, la hizo circular, nos tiraron centros, nos generaron algunas chances, pero sabíamos que no nos teníamos que volver locos y defendimos muy bien. Y si bien ellos tuvieron la posesión de la pelota, el partido fue muy parejo.

--A casi todos sorprendió la campaña del chivo. ¿A ustedes?

--Te digo la verdad. Desde adentro, sentíamos que los chicos que venían de abajo pidiendo pista, que no jugaban porque había un plantel numeroso, podían dar la talla y la dieron. Maio (Salvador), Bertoni (Valentín), Malerba (Nicolás), el “Oso” Castro –entre otros—dieron la talla. Lógicamente, hubo equipo que se reforzaron mucho, pero la Liga es muy competitiva y estuvimos a la altura.

--Hoy el equipo prácticamente sale de memoria.

--Los chicos están muy bien en todo sentido. Todos entrenamos a la par, somos muy parejos y cuando tuvimos bajas por lesión los que entraron estuvieron a la altura y nos dieron una gran mano. No somos un plantel tan largo, pero todos están a disposición.

--¿Qué te genera Huracán?

--Respeto. Sabemos que tiene jugadores importantes y determinantes para la Liga del Sur. Pero también confiamos en lo nuestro; por algo estamos acá y ganamos partidos importantes. Es una final, sabemos que tienen jugadores de otra categoría, pero estamos pensando en cómo podemos defenderlos y lastimarlos cuando ataquemos.

--¿Cómo manejas el tema de los penales?

--Hay que agotar todos los recursos para que el fin de semana sea positivo. Hay un poco de estudio, de práctica, de intuición. El arquero siempre piensa en la posibilidad de ir a penales cuando jugamos este tipo de definición, pero primero tiene que estar concentrado en los 90 minutos”, explicó.

“Sí es cierto que en la semana se empieza a practicar un poco más, a estudiar posibles pateadores, pero una vez que arranca el partido te olvidás y contra Bella Vista recién me di cuenta que íbamos a penales cuando escuché el pitazo final”, amplió.

“Habíamos visto patear algunos chicos de Bella Vista, pero después me gusta decidir a mí y apelar a la intuición del momento”, agregó.

--Se te nota consolidado y aplomado en el arco. ¿A qué se debe?

--Cuando llegué a Liniers sabía que delante tenía un arquero titular como Valentino Torres, quien además venía de salir campeón, pero siempre mantuve la tranquilidad y la calma. Me entrené siempre a full, tuve la posibilidad de jugar varios partidos, los aproveché y los disfruté. Y este año, me tocó ser el 1 desde la primera fecha y seguimos trabajando para mantener este momento.

“Obviamente, también suma el grupo, la confianza que me dio el cuerpo técnico y esta racha de partidos en los que no me han convertido. Creo que estoy más tranquilo, más seguro y lo estoy disfrutando más que en otras oportunidades”, amplió el 1.

EL NUMERO

9

Son las vallas invictas de Andoni Mendiguibel en lo que va del Apertura en 15 cotejos disputados. Apenas tiene 10 goles en contra y sólo Villa Mitre en la jornada inaugural le anotó dos goles.