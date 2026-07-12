Villa Mitre va por la clasificación en casa y Olimpo, ya con el boleto asegurado, juega en Rawson

Con objetivos distintos, Villa Mitre y Olimpo disputan hoy la anteúltima fecha de la primera fase de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El tricolor tiene hoy la chance de asegurar la clasificación al Nonagonal campeonato (ver posibilidades abajo), lugar que al que ya tiene su boleto asegurado el aurinegro.

La Villa recibirá a Brown de Puerto Madryn, desde las 15, con arbitraje de Luis Martínez.

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Mientras que el aurinegro visita a Germinal de Rawson, desde las 16, con Marcos Liuzzi como juez principal.

El resto de la fecha comenzó ayer sábado, con el empate sin goles entre Santamarina y Alvarado en Tandil.

Además, hoy a las 15, en Nicanor Otamendi jugarán Círculo Deportivo y Sol de Mayo.

Libre tendrá Kimberley.

*Las chances

Para que Villa Mitre asegure hoy su lugar en uno de los dos nonagonales (clasifican los 4 primeros y solo queda un lugar vacante) que lucharán por el primer ascenso, como primera medida debe vencer a Brown.

Además, no debe sumar puntos Germinal ni ganar Sol de Mayo (visita a Círculo Deportivo).

Esto se da ya que en caso de igualdad de puntos entre la Villa y los de Rawson, el quipo bahiense tiene desventaja por duelos entre sí (empataron sin goles en El Fortín y ganó el albiverde 1-0 en Chubut).

Si esto no sucede deberá esperar la definición en la última fecha, cuando el tricolor visite a Sol de Mayo en Viedma y Germinal juegue en Madryn ante Brown.

De momento, así se encuentra la tabla: 1°) Alvarado, 27 puntos; 2°) Olimpo y Kimberley, 25 (estos tres equipos ya están clasificados); 4°) Villa Mitre, 19; 5°) Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 17; 7°) Brown, 14; 8°) Santamarina, 13 y 9°) Círculo Deportivo, 9.

*Cómo llegan

Villa Mitre cerrará su localía en la primera fase atravesando uno de los mejores momentos de la temporada, ya que no pierde hace siete encuentros.

Está buena racha, que incluye 3 victorias y 4 empates, le permitió meterse en zona de clasificación tras el empate sin goles en el clásico y la derrota de Germinal (5-0) ante Alvarado.

Mientras que Brown cortó una racha de dos derrotas en fila al derrotar a Círculo Deportivo por 1 a 0.

Previamente, había perdido con Kimberley (3-0) y Sol de Mayo (1-0), además de dos empates 0 a 0 ante Olimpo y Alvarado.

Olimpo, en tanto, luego de la igualdad sin goles en el Carmintti perdió después de mucho tiempo la cima del grupo, aunque logró la clasificación al Nonagonal.

En este último tiempo, el equipo bahiense ganó uno de los últimos 9 juegos (1-0 a Germinal), empató 7 y perdió uno (2-0 ante Alvarado).

Germinal, en tanto, viene de sufrir una dura derrota ante Alvarado en Mar del Plata, donde cayó por 5 a 0.

Además, ganó uno de los últimos 5 juegos (1-0 ante Santamarina), perdió otros dos (el citado con Alvarado y 1-0 ante Kimberley) e igualó sin goles en los dos restantes (Villa Mitre y Círculo Deportivo).

*Los elegidos

Villa Mitre tendrá algunas novedades entre los citados para el duelo de hoy.

El tricolor no contará con uno de sus centrales y capitán Santos Bacigalupe, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Estoy le abrió la chance al juvenil Ekel Sastre, quien fue convocado por primera vez.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Diego Avit, Marcos Pinto, Sastre, Ulises Olguín y Marcos Escobar.

-Volantes: Thiago Pérez, Carlos Battigelli, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Nicolás Cavagnero y Gonzalo Córdoba.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Tomás Ibarra, Bruno Benítez y Santiago Gómez,

La nómina de convocados por Carlos Mungo también presenta varias novedades, con altas y bajas.

La principal novedad pasa por la primera citación de Leandro Espejo, quien se sumó como refuerzo en la previa del clásico, en el receso invernal.

Además, no están Manuel Vargas (salió lesionado en el inicio del partido ante Villa Mitre), ni tampoco Diego Ramírez, Federico González, Agustín Bellone y Cristian Chimino, por distintas dolencias menores.

Mientras que los que vuelven a la nómina los defensores Agustín Osinaga y Gastón Vega y el delantero Nahuel Colmenares.

En definitiva, los citados son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi, Osinaga y Vega.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Santiago Llanos y Agustín Stancato.

-Delanteros: Colmenares, Espejo, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Entradas

Las entradas para el partido de Villa Mitre ante Brown de Madryn se venderán hoy de 10.30 a 15 en la casilla de Maipú y Necochea.

Los valores de los tickets son los siguientes:

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Adicional platea socio: $25.000

-Adicional platea no socio: $35.000

*Lo que viene

Por la última fecha de la primera fase, Olimpo recibirá en su cancha a Santamarina.

Mientras que Villa Mitre visitará a Sol de Mayo en Viedma.