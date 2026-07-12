Libros para aprender jugando: la propuesta educativa y gratuita del veterinario Pedro Tellarini

El médico veterinario Pedro Tellarini, en su veterinaria de España 1384 con su perro "Pancho", al igual que su gato "Chueco", dos víctimas de maltrato que adoptó. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva

"Soy médico veterinario y desde hace un tiempo comencé a crear libros para colorear con un objetivo muy simple: educar a los chicos sobre el respeto y el cuidado de los animales de una forma cercana y entretenida", explica Pedro Tellarini.

Hasta ahora lleva publicados cinco títulos, dedicados a distintos temas: perros, animales exóticos, el coipo, la paloma y la adopción responsable. Cada uno responde a problemáticas que el profesional observa en su práctica cotidiana.

"El libro sobre el coipo surgió después del lamentable hecho que vivimos en nuestra ciudad. No se me ocurrió escribir desde el enojo, preferí hacer un libro para que los chicos lo conozcan. El de la paloma también: es un problema a resolver de forma ética, inteligente y a largo plazo. El de adopción porque veo la cantidad de perros en situación de calle y el enorme trabajo que hacen los rescatistas, que muchas veces no dan abasto".

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Tellarini sostiene que la educación, junto con las campañas de castración y los programas de adopción sostenidos en el tiempo, son las herramientas más importantes para que todos los animales tengan un buen hogar.

Consultado sobre el origen del maltrato, responde: "No creo que las personas nazcan siendo violentas con los animales. Muchas veces la violencia aparece por desconocimiento, indiferencia, por lo que ven en los hogares entre miembros familiares, o porque nunca aprendieron a verlos como seres vivos que también sienten".

Por eso, insiste en el rol de la educación: “Tenemos que erradicar las gomeras, los rifles de aire comprimido. No todo el mundo los tiene que querer, pero sí todo el mundo los tiene que respetar y no hacerles daño. La escuela puede sembrar esa primera semilla de respeto, pero necesita del acompañamiento de la familia para que esos valores se vivan todos los días”.

“Soy optimista, creo que somos muchísimos más los que queremos y protegemos a los animales. Por eso, cuando ocurre un hecho lamentable, la sociedad se siente afectada”, afirma el también consultor en vínculo humano–animal.

Actualmente estudia sobre el vínculo humano–animal, con la idea de dedicarse en unos años a dar charlas, acompañar a familias, colegas y rescatistas y trabajar en prevención.

"Después de muchos años atendiendo enfermedades, siento que también es momento de ayudar a construir una mejor convivencia entre las personas y los animales, no tanto desde la camilla, sino desde el vínculo".

"No se puede querer lo que no se conoce, y no se puede proteger lo que no se quiere. Si logramos que un chico conozca mejor a un animal, ya dimos el primer paso para que lo respete y quiera cuidarlo", reflexiona.

Los libros para colorear buscan justamente eso: que los niños protejan mejor aquello que conocen. A través de dibujos, juegos y actividades, los chicos descubren quién es el coipo, dónde vive, por qué es importante para los humedales y cómo ayudar a proteger a los animales silvestres.

"Los niños de hoy serán los adultos que tomarán decisiones mañana. Por eso, enseñar desde pequeños el valor de la adopción responsable, el respeto por los animales y el compromiso de cuidar a un perro o un gato es una forma de construir una sociedad más empática y solidaria", asegura.

Los materiales son de descarga gratuita para padres, docentes y todas las personas que quieran utilizarlos con fines educativos. “Así como en Bahía Blanca hay gente mala que encuentra un animal silvestre por la calle y lo patea hasta matarlo, también hay gente buena que lo recoge, lo abriga y lo acerca a la veterinaria. Esa es la sociedad que quiero fortalecer".

Respecto a las palomas, Tellarini recuerda: "Forman parte de nuestras ciudades desde hace mucho tiempo. A veces su convivencia con nosotros puede generar desafíos, pero también son seres vivos que merecen nuestro respeto. Este libro fue creado para ayudar a niños y adultos a conocer mejor a uno de nuestros vecinos más comunes y aprender que las mejores soluciones suelen ser las más inteligentes, responsables y respetuosas", cerró.