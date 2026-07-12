Con qué ventajas y desventajas llegarán a semifinales Argentina e Inglaterra

A esta altura, con el cansancio y las secuelas por la cantidad de partidos y el tiempo que se lleva de competencia, cada detalle cuenta, todo se mide y, al mismo tiempo, nada te limita.

En este juego de comparaciones entre Argentina e Inglaterra, rivales el próximos miércoles en semiinales, desde las 16, hay un par de aspectos a considerar desde lo físico, más allá de lo que puedan o no afectar al momento de poner la pelota en movimiento.

La diferencia entre ambos es que si bien necesitaron del tiempo suplementario en los cuartos de final, los ingleses llegarán con un desgaste menor, porque vencieron 2-1 a Noruega en el alargue y fue apenas su primer partido de eliminación directa que se extendió más allá de los 90 minutos.

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Argentina, en cambio, viene de afrontar dos tiempos suplementarios: primero en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde y luego anoche, frente a Suiza, para meterse entre los cuatro mejores.

También puede considerarse que Inglaterra disputó su partido varias horas antes que Argentina: salió a la cancha a las 18, mientras que la albiceleste lo hizo a las 22.

Esa diferencia le permitirá contar con un margen mayor de recuperación antes del encuentro del miércoles a las 16, una cuestión importante teniendo en cuenta la carga física acumulada a esta altura del Mundial.

Como dijo Lionel Scaloni, el cuerpo técnico centrará el trabajo en la recuperación de los jugadores, más allá de lo emocional y táctico.

Un aspecto negativo para Inglaterra es que fue la selección que más viajó entre los semifinalistas.

Hizo base en Kansas City y fue trasladándose a Dallas, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, regresando a su lugar de concentración original en todos esos compromisos antes de volver a emprender viaje. En total, acumuló cerca de 17.500 kilómetros de vuelos internos durante la competencia.