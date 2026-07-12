Argentina vs. Inglaterra: los seis jugadores que militan en la Premier League y conocen de cerca al rival

El próximo miércoles, la Selección argentina afrontará uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 cuando se mida con Inglaterra por un lugar en la final.

Será un duelo con un condimento especial para seis futbolistas del plantel de Lionel Scaloni, ya que se desempeñan semana tras semana en la Premier League y conocen a la perfección a varios de los protagonistas del conjunto británico.

Los representantes argentinos en el fútbol inglés son:

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Emiliano Martínez (Aston Villa)

Marcos Senesi (Tottenham)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

La experiencia de estos futbolistas en la liga considerada por muchos como la más competitiva del mundo puede convertirse en una ventaja para la albiceleste.

Todos ellos enfrentan habitualmente a figuras de la selección inglesa como Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Harry Maguire o Dominic Solanke, además de conocer las características tácticas y el ritmo de juego que propone la Premier League.

Entre ellos, sobresale Cristian Romero, quien comparte club con Dominic Solanke y conoce bien a varios de los atacantes ingleses, mientras que Alexis Mac Allister, figura del Liverpool, y Enzo Fernández, capitán del Chelsea, llegan como piezas fundamentales en el mediocampo de Scaloni.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez buscará volver a ser determinante bajo los tres palos, mientras que Lisandro Martínez y Marcos Senesi aportan solidez defensiva tras varias temporadas en el fútbol inglés.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra volverá a enfrentar a dos selecciones con una histórica rivalidad mundialista, aunque esta vez con varios protagonistas que se cruzan durante toda la temporada en los estadios de la Premier League.